El posible cierre de Twitter está provocando un gran alarmismo no solo para los trabajadores de la redes social, también para los usuarios. Por ello, son muchos los rostros conocidos los que están saliendo a la palestra para pedirle explicaciones a Elon Musk, quien adquirió la plataforma tras llegar a un acuerdo millonario, acerca de qué va a ocurrir tras los últimos cambios que está habiendo. Cansada de las decisiones del multimillonario, Ana Milán ha tomado una drástica decisión y ha anunciado que se marcha de esta.

Ana Milán se convirtió en una auténtica reina de las redes sociales durante el confinamiento y se ganó el aplauso de todos debido a sus divertidos tuits y directos en Instagram. La actriz no entiende los movimientos que está habiendo en Twitter y por eso cree que no tiene sentido seguir estando en esta red social. «A mí me gusta marcharme antes de que me echen y más cuando la fiesta se pone fea. He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis. Además, Elon y sus despidos me caen fatal», asegura.

«Y quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que, si lo que haces no me gusta, te digo adiós. Así que ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes«, seguía insistiendo la actriz. De la misma forma, la que fuera protagonista de ‘Física o Química’ hacía hincapié en que a partir de ahora solo se iba a manifestar a través de su cuenta de Instagram. Eso sí, aunque se marcha, reconoce que va a echar en falta «el talento y el ingenio de mucha gente». Esta decisión ha sentado como una jarra de agua fría a sus seguidores, que han quedado entristecidos por su marcha. «Hoy es un día de luto, Ana Milán se va de Twitter», «Ahora sí que la has cagado con tu capricho que has usado para limpiarte el culo…», «Eso quiere decir que no vamos a tener más interacciones de ella con Mónica Carrillo. Te habrás quedado a gusto, Elon. Espero que duermas bien esta noche, bonico», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Las controvertidas decisiones de Elon Musk

Hace unas semanas, Elon Musk cerró la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Nada más ponerse al frente de la empresa, el magnate tomó la decisión de despedir a los directivos y advirtió con que habría mucho más despidos. El pasado jueves, las oficinas de la compañía cerraron puesto que los trabajadores no aceptaron trabajar más horas de lo debido bajo la constante amenaza de despido.