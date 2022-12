Tras su separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón vuela sola. Después de meses copando titulares, la diseñadora afronta una etapa de profundos cambios en su vida. Ha cogido fuerzas tras haber vivido un periodo muy complicada a nivel personal. Sin embargo, hay quien apunta a que también podría haber recuperado la ilusión y estar tonteando con un alto directivo de Mediaset. Una información que daba la periodista Pilar Vidal, jefa de la sección ‘Gente’ del diario ‘Abc’, en ‘Sábado Deluxe’.

La noticia generaba un importante revuelo en el plató de Telecinco. «Yo siempre te he defendido, Ana María. ¡Ay que va a ser la jefa consorte de Mediaset!», exclamaba María Patiño durante la entrevista de Gema Aldón. Pilar Vidal daba algún detalle más: «Yo solo digo que ronea y es muy atractivo. Lo tiene difícil. No voy a decir nada más». Su hija reconocía que no tenía constancia de este posible flirteo. Aunque subrayaba que de ser cierto iba a tener todo su apoyo. «De verdad que si es cierto estoy encantada. Me da igual si es directivo o un campesino, mi madre es una señora y una mujer muy atractiva». Algunos de los colaboradores de la cadena recordaban que está más guapa que nunca. La andaluza ha recuperado las fuerzas que le faltaban y está arrasando durante su paso por el particular festival de variedades de la cadena, el ‘Medifest Night Fever’.

El convenio de divorcio de Ana María Aldón

La última etapa en la vida de la diseñadora ha estado marcada por su proceso de separación. Entre los puntos clave del convenio regulador de divorcio de Ana María Aldón y José Ortega Cano -que desveló el ‘Deluxe’- se indica que la custodia del hijo que tienen en común será compartida y por semanas. Es decir, una semana el niño permanecerá con su progenitor y la siguiente con su madre. La patria potestad es conjunta y el lugar de residencia del menor será la casa de la diseñadora quien se mudará próximamente a la localidad de El Casar, Guadalajara.

El torero pasará una pensión de alimentos de mil euros al mes a su exmujer y se hará cargo de los gastos referentes a la educación del niño «incluso post mortem». Mientras que los gastos extraordinarios deberán se sufragados por ambas partes. Los veranos los repartirán en quincenas alternas. Ana María Aldón se hará cargo de la hipoteca de su nueva residencia. Renuncia, además, a una indemnización y pensión compensatoria.

La de Sanlúcar de Barrameda comienza una nueva vida y lo hará en el municipio de El Casar, Guadalajara. Allí se ha comprado un chalet valorado en 250.000 euros, tal y como publicaba la revista SEMANA. La diseñadora ha confirmado que ya tiene las llaves de su nuevo hogar por lo que no tardará en hacer la mudanza. Se trata de un chalet de tres habitaciones, dos baños, salón y cocina situado en una urbanización con zonas comunes. Destaca la piscina y la zona para jugar al pádel. La nueva residencia de la andaluza está situada a veinte minutos en coche del colegio donde estudia su hijo pequeño. Su auténtica prioridad en este momento, según ha señalado durante los últimos meses. La expareja se ha dejado ver junta en más de una ocasión demostrando una gran sintonía acompañando al niño al fútbol.