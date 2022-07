«Hay cosas que no». Así de tajante se ha mostrado Ana María Aldón cuando le han preguntado por Gloria Camila Ortega en su última entrevista en televisión. La colaboradora ha regresado al plató de ‘Viva la vida’ para afrontar una tarde complicada después de haber confesado «tocar fondo». No ha querido entrar en ningún detalle sobre su enfrentamiento con la hija de José Ortega Cano, pero ha dejado claro que existen ciertas cosas por las que no debe volver a pasar.

«Lo primero que tengo que estar es bien, pero hay cosas que no», ha afirmado cuando Emma García ha indagado sobre si estaba abierta a un acercamiento con la joven. Sabe que ahora su prioridad es recuperarse por completo y así lo ha manifestado. «En primer lugar me importo más yo que los demás. Cuando yo me encuentre bien y fuerte, entonces responderé a preguntas que no puedo responderte», ha indicado de forma enigmática sobre Gloria Camila. Aunque ella no ha contado ningún incidente, su hija, Gema Aldón, sí que reveló durante su intervención en el programa ‘Déjate querer’ que no le gustaba cómo esta actuaba con su madre. «Mo me gustan los gestos. Las miradas que tiene. Siento que mi madre vale mucho más».

La tensa relación entre la hija de Ana María Aldón y Gloria Camila

«Las veces que nos hemos visto: hola y adiós. Ya está. Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones», contó Gema Aldón durante su reciente aparición televisiva. Además, reveló que en su momento le mandó un mensaje a la hija del torero diciéndole que no le gustaban ciertas actitudes. «Que tenía que cambiarlas. Me ha bloqueada». A pesar de haber sido crítica con la joven, se ha mostrado muy cordial con su padre. «Para mí José Ortega Cano tiene todo el respeto del mundo. Es el padre de mi hermano que es lo más bonito. No puedo decir una mala palabra de él».

Ana María Aldón también ha aclarado que la relación entre su hija Gema y el diestro es buena y siempre ha sido así. Ha negado que en su momento tuvieran un roce cuando ella se trasladó a vivir a Madrid a una casa prefabricada junto a su pareja en la finca propiedad de Ortega Cano. La andaluza ha contado que está trabajando junto a un equipo de profesionales para levantar cabeza. «Vamos tomando decisiones en función de cómo me ven a mí». Su principal objetivo es recuperar su equilibrio. «Luego que venga todo lo que tenga que venir o no. De momento, seguiré las pautas de los especialistas. Desde luego estoy poniendo todo de mi parte para seguir dando pasitos. Mi prioridad soy yo. Necesito estar en el presente. Dar pasos y tirar para adelante».