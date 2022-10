Un fin de semana más, Ana María Aldón ha vuelto a reaccionar a las informaciones que se han ido dando a lo largo de estos días sobre su matrimonio. La diseñadora de moda ha revelado que José Ortega Cano se ha puesto en manos de una abogada matrimonialista. Además, la colaboradora de televisión se ha venido abajo al ver hablar al diestro de una posible reconciliación entre ambos. «No he dado falsas esperanzas«, ha manifestado.

El pasado 6 de octubre, Paloma García Pelayo aseguraba que José Ortega Cano se había puesto en contacto con un despacho de abogados con la intención de iniciar los trámites de divorcio. Ahora, Ana María Aldón lo ha confirmado, aunque no le ha pillado por sorpresa. «Hay una abogada con mi marido y no es su abogado de confianza«, reconoce la diseñadora y desvela que fue alguien de su entorno quien se lo contó y no el propio torero. Eso sí, deja claro que, de momento, no le han presentado ningún papel de divorcio.

Asimismo, Ana María Aldón también admite que ella ha buscado asesoramiento legal porque tiene muchas preguntas y muy poco conocimiento sobre la situación. «Estamos los dos asesorados«, insiste. No obstante, ha querido hacer hincapié en que la máxima prioridad de ambos es el hijo que tienen en común. Igualmente, la diseñadora cree que no hay necesidad de que sigan viviendo juntos: «Lo estamos llevando bien, pero no es fácil«.

Muy tajante sobre una posible reconciliación con Ortega Cano

Ahora bien, Ana María Aldón se ha venido completamente abajo al ver unas imágenes de Ortega Cano en las que habla de una posible reconciliación con ella. No ha entendido la postura del diestro y ha dejado claro que jamás le ha dado falsas esperanzas. «La realidad la sabe él. Falta amor. En ningún momento he dado falsas esperanzas, he visto el declive y esto es de un tiempo», sentencia.

Por otra parte, la colaboradora le ha dejado muy claro a su todavía marido que los mensajes no se los tiene que dar por televisión. Una afirmación que llega en clara alusión de la aparición del diestro en ‘El programa de Ana Rosa’. «A mí me parece muy bien, estoy deseando escucharlo. Pilates no me lo voy a perder, espero que sea a partir de las 11. Los mensajes es mejor que me lo comunique a mí personalmente y no a través de la televisión. Él si me tiene que decir algo lo dirá en privado y si lo hace en público estoy receptiva», cuenta. La diseñadora también ha explicado que se enteró por un tercero de la entrevista que iba a conceder y ha justificado la tardanza en saberlo por boca de su marido puesto que él «toma las comunicaciones cuando cree que tiene que comunicarlas».