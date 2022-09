Ana María Aldón no gana para disgustos y ha mostrado su hartazgo con las nuevas informaciones que están saliendo a la luz sobre su relación con José Ortega Cano. A esto se le suma la nueva intervención televisiva de su hija, Gema Aldón, tal y como adelantó SEMANA. La diseñadora ha intentado defenderla, aunque admite que no le gusta ni un pelo que esté en televisión. Por otro lado, cansada y de forma tajante, la colaboradora ha dado respuesta a lo que todos se están preguntando: ¿tiene una nueva ilusión?

Ana María Aldón ha desmentido de forma categórica que tenga una nueva ilusión y ha anunciado que tomará medidas legales para defender su honor y el de la familia de la persona implicada. La mujer de José Ortega Cano deja claro que no puede haber ningún tipo de prueba puesto que es falso que haya estado con otro hombre. «Tengo pena y tristeza. Con el ‘presuntamente’ no se puede jugar con familias que no pertenecen a la mía. Que se tengan que ver salpicados por un sinvergüenza…. Es muy injusto», afirma.

La diseñadora de moda reconoce que no es plato de buen gusto para ella tener que salir al paso y desmentir esta «mentira». Se lleva las manos a la cabeza y hace hincapié en que «no debería estar permitido». De la misma forma, en clara referencia a ‘Sálvame’, donde se habló sobre el asunto por primera vez, insiste en que no se pueden llegar a inventar informaciones. «Parece que soy una mala hierba. Soy persona humana, imperfecta. A ver si un día la mala hierba se muere y el mundo se queda en paz y no hay problemas para nadie», reflexiona con el semblante serio.

Su hija toma sus propias decisiones

Gema Aldón quiere que su madre se separe de José Ortega Cano puesto que así ella sería más feliz. Sobre su aparición en el programa de Telecinco, Ana María Aldón se muestra molesta, aunque no puede impedir que su hija de 27 años se siente en un plató. Reconoce que ve a la joven que necesita hablar porque le ha desbordado la situación, pero no admite consejos. «Es bastante independiente, dice lo que quiere y nadie le dice lo que puede o no decir. Es libre de hacer lo que quiere, la decisión es suya», asevera. La colaboradora también sufre por su primogénita porque le duele verla en televisión y pensar que no sabe dónde se está metiendo. «Siempre había querido protegerla y ahora es ella la que no se deja aconsejar. Ella hace y yo me entero después«, revela.