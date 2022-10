Están siendo semanas muy convulsas para Ana María Aldón y José Ortega Cano. La diseñadora confirmó que se habían separado pero, que a día de hoy, siguen viviendo bajo el mismo techo. Son muchos quienes la acusan de «comodona» y de no querer marcharse del domicilio familiar porque tiene una vida muy cómoda gracias al diestro. Unas palabras que no hacen ni pizca de gracia y a las que ha reaccionado en las últimas horas. Con el semblante serio, la colaboradora de televisión sale de su casa y le preguntamos por qué no se marcha de este domicilio. Su respuesta es contundente. Lo puede decir más alto pero no más claro. ¿Quieres escuchar sus declaraciones? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La colaboradora de televisión se siente molesta cuando se le pregunta el motivo por el que no abandona el que ha sido su domicilio durante años. «¿Y por qué me tengo que ir de mi casa? ¿Me lo puede explicar alguien?«, responde muy molesta con este tema. Según reveló Ana María Aldón cuando confirmó su separación, siguen viviendo bajo el mismo techo por el bien del hijo que tienen en común, José María. «No tenemos relación a nivel de pareja. No nos está resultando nada difícil hacer lo que estamos haciendo. Todo era acostumbrarse y nos hemos acostumbrado. Es mejor que lo que teníamos. Llegamos a un punto en el que era imposible seguir así», dijo por aquel entonces.

De hecho, a pesar de que el torero ha buscado un acercamiento con ella e incluso le dedicó un particular mensaje de amor en directo, ella se cierra en banda. De hecho, su polémica frase de «Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!», no hizo más que asegurar que había tomado la decisión correcta. «Yo creo que ha sufrido, se dio cuenta tarde, pero cuando se dio cuenta, se sintió mal. A mí no me ha perdido perdón, pero públicamente lo ha hecho. Esa frase no es de cariño, no entiendo eso como cariño. Lo entiendo como un chiste malo, no es vocabulario usual de él, no lo reconozco. Él estaba muy nervioso. Él se sintió como si estuviera con amigos. Yo lo pasé mal», dijo en el programa ‘Fiesta’ sobre esta particular declaración de amor.

Ana María Aldón y José Ortega Cano ha puesto punto y final a su matrimonio después de cuatro años casados tras una relación que comenzó en el 2012 y que fue muy polémica por la diferencia de edad. Esa boda, en Sanlúcar de Barrameda, la tierra de ella, ponía el broche de oro a su romance después de haber dado la bienvenida también a un hijo en común, José María. Precisamente por el bien del menor están intentando mantener una cierta cordialidad de puertas para dentro de casa. A pesar de esto, la relación está rota y, al menos, por parte de Ana María Aldón ya no hay vuelta atrás.