Este fin de semana, Ana María Aldón se vio obligada a pasar la noche en urgencias debido a un accidente doméstico. La noche del pasado sábado, la diseñadora acudió a un hospital de Madrid pasadas las 21:00 horas después de caerse en el salón de su casa. Por suerte, tras su paso por el centro sanitario pudo regresar a sus rutinas y se dejó ver en el plató de ‘Fiesta’. «Me he tropezado con la alfombra cuando he ido a la cocina. No me he dado cuenta de que la alfombra estaba recogida. Empecé a gritar como una loca», contaba en el programa de Emma García. ¿Se encuentra mejor ahora? ¿Ha estado José Ortega Cano pendiente de ella? Son las preguntas que le han formulado al volver al domicilio que aún comparte con el torero. No se pierda el vídeo para ver su reacción cuando se le hacen cuestiones sobre su estado de salud.

Vídeo: Europa Press

La colaboradora de Telecinco ha accedido a su residencia acompañada de su chófer. Sonriente, ha saludado a la prensa gráfica que aguardaba en su casa, pero no ha querido hacer nuevas declaraciones sobre su evolución. Lo cierto es que, tal y como ella misma ha señalado, como consecuencia de este percance se ha roto las fibras del cuádriceps y tiene ciertas molestias al andar.

Ana María Aldón, en pleno proceso de divorcio de José Ortega Cano

El accidente doméstico que ha sufrido Ana María Aldón se produce en un momento muy delicado. Se encuentra en plano divorcio de José Ortega Cano. Después de diez años de relación y un hijo en común, ambos han decidido poner fin a su relación, superados por la crisis que arrastraban desde hace tiempo. Ambos confirmaron la noticia hace dos semanas después de un verano muy complicado en el que coparon titulares en la prensa del corazón. «El acuerdo (de divorcio) no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado», ha detallado a la andaluza. Asimismo, subrayaba que ambas partes tenían intención de que su divorcio sea un proceso amistoso. «Estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa».

Y aunque Ana María Aldón aún vive bajo el mismo techo que su marido, lleva semanas buscando un nuevo hogar en el que instalarse con su pequeño. Su intención es encontrar una vivienda cerca de las inmediaciones donde actualmente reside con el torero en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, para no alejarse del diestro y evitar salir del entorno al que su hijo está acostumbrado. «Cerca del colegio no me puedo quedar porque no me lo puedo permitir. Me iré dentro de un radio que no esté a más de 20 minutos en coche del colegio o la casa de su padre», ha explicado recientemente.