La historia de José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue sumando capítulos. Si este domingo por la mañana era el diestro el que arremetía contra los reporteros que estaban apostados a las puertas de su urbanización al grito de: “A mamarla a Parla”. Por la noche, era Ana María Aldón la que daba esquinazo a la prensa y protagonizaba una escena sorprendente a la que ha tenido acceso la cuenta de instagram Algopasatv. La todavía mujer de Ortega Cano abandonaba el encierro en el que ha permanecido las últimas semanas para salir a cenar con su hija Gema y el pequeño que comparte con el torero. Lo hacía cuando creía que nadie la estaba viendo.

Vídeo: Europa Press

“Pues mira, yo estaba con mis amigas… y de repente pues les digo: “¡Mira! ¡Ana María Aldón!”, comenzaba diciendo la testigo de las imágenes al citado medio. A la vez que confirmaba que a ella misma le sorprendía la salida de la diseñadora “porque como está saliendo en la tele a todas horas que ella no sale, que no sale de su casa, que si no… que esto y que lo otro… pues de eso nada”. Ataviada con un bolso blanco y vestida de negro riguroso con un mono que recordaba al famoso “vestido de la venganza” de Lady Di, la actitud de Aldón no podía ser más positiva: “La verdad es que parecían muy felices, era una buena estampa. Se metieron en el bar ‘El Arquillo’, se pidieron su cañita, estuvieron charlando… Pero ya en el momento que se dieron cuenta ya de que todo el mundo les estaba viendo, se metieron para dentro. Yo la verdad… no la vi ni triste ni la vi lenta, ni la vi…al revés, la vi guapísima... Súper bien la vi, la verdad”.

Una actitud, la de Ana María, que parece haber cambiado drásticamente con el paso de los días fruto de una aparente mejoría en su estado anímico. Ya que hace unos días su propio entorno más cercano confirmaba a SEMANA que la colaboradora no estaba realizando prácticamente ninguna salida de casa: “Ella continúa sin salir ni siquiera a su piscina de Madrid, que es privada. No se encuentra bien y lo que necesita ahora es tomar distancia con todo el mundo, incluso con su marido”. Y justo esa ausencia es la que recalca la confidente de Algopasatv, ya que en las imágenes que captó en la calle Jerez de Sanlúcar de Barrameda, no había “ni rastro de Ortega Cano”.