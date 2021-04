La mujer de Ortega Cano ha pedido ayuda a través de las redes sociales para saber qué contestarle a una seguidores que la ha insultado por la ropa que se pone.

Ana María Aldón no es uno de los rostros conocidos más activos en las redes sociales. Aunque cuenta con más de 120.000 seguidores en Instagram, la mujer de Ortega Cano no es muy dada a compartir muchas publicaciones. Entre las que sí hace públicas hay muchas imágenes de sus estilismos y alguna de momentos que pasa en familia. Pero hay que sumar a esto las veces que tiene que cumplir con compromisos publicitarios.

Esto es lo último que ha hecho a través de las redes sociales. Como ‘influencer’ ha querido enseñar algunos looks que le han enviado en las últimas horas. Demostrando su sentido del humor ha compartido un vídeo de cómo le quedan, pero esta publicación ha provocado muchas reacciones. Y no todas buenas.

Una de sus seguidoras le ha hecho saber que no entiende su estilo y que se ve «ridícula» con ese tipo de ropa. Ana María Aldón no daba crédito y ha querido compartir este impactante comentario de una seguidora. «Me río por no llorar. He recibido un comentario de una señora y me escribe lo siguiente: ‘Te ves ridícula. Vístete acorde con tu edad’. A mi no se me ocurre», empieza diciendo con una cara extrañada.

Ana María Aldón pide ayuda para ver qué contestarle a un insulto que ha recibido en las redes sociales

Vídeo: Instagram.

«No se me ocurre qué contestarle a la señora. Ayudadme, qué le contesto de verdad. Si os pasara a vosotras, ¿qué le contestaríais?», termina diciendo. De esta forma, Ana María Aldón espera que sus fieles seguidores le den algunas propuestas de respuesta, ya que no da crédito a lo que ha leído por parte de esta seguidora tan crítica.

No sabemos qué propuestas de mensajes le han dado sus seguidores, ya que ha hecho esta petición a través de los Stories. Lo que sí sabemos es que no le ha afectado en absoluto lo que piensan y dicen de ella y sus estilismos. A sus 44 años, Ana María Aldón está estupenda y no duda en ponerse todas aquellas prendas que le apetece llevar.

Se atrevió con un radical cambio de imagen

Pero no solo recibe críticas por el estilo que tiene. Y es que Ana María Aldón decidió en ‘Supervivientes’ raparse el pelo para conseguir algo de comida tras varios meses en Honduras. Pues bien, desde ese momento, la pareja de Ortega Cano ha seguido apostando por el pelo muy corto. Nos tenía acostumbrados a una melena larga, pero desde que diera este vuelco a su imagen, sigue apostando por ello.

Pero no solo eso, sino que Ana María ha ido dándole giros a su imagen tiñéndose el pelo de varios colores bastante llamativos. Al principio se decantó por dejarlo de su color, pero después pasó a teñirlo a rubio platino. En una ocasión dio un paso más y se pintó el pelo de rosa. Desde hace un tiempo lo lleva rubio. ¿Será el color definitivo?