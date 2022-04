La llamada de José Ortega Cano a ‘Viva la vida‘ sigue levantando ampollas después de su polémico comentario sobre la medicación de Ana María Aldón. La diseñadora no quiere quedarse callada y ha reconocido que tiene el mismo derecho que los demás a hablar de su propia vida. Por ello, no ha dudado en contestar a la hija de su marido, Gloria Camila Ortega.

A principio de esta semana, Gloria Camila Ortega insistía en que era mejor hablar en privado algunos de los temas que se estaban tocando en televisión. Sobre esto, Ana María Aldón, cansada, admitía que iba a seguir hablando porque tiene derecho a hablar de su vida privada. «¿En cuanto a qué no debo contar? Si entra mi marido por teléfono y dice algo que no es así, pues tengo que decir que no es así», ha explicado en el programa de Emma García. La diseñadora defiende que al igual que hace la hija de su marido, ella también habla en su programa: «Ella puede hablar donde quiera y yo también, tengo el mismo derecho que todos«.

Sobre su relación con el diestro, Ana María Aldón confirma que está disfrutando de la Semana Santa junto a él y ha notado un cambio a mejor. «Él estaba muy venido abajo y ahora lo veo que está haciendo cosas, con proyectos… Y conmigo también muy bien«, cuenta. Por otro lado, insiste en que le dan igual los comentarios que puedan hacer sobre su relación y está centrada en aprovechar al máximo junto a su marido.

Ana María Aldón echa la vista atrás y habla de su infancia

Después de escuchar unas palabras de su familia, Ana María Aldón se ha emocionado y no ha dudado en recordar su peor época. En concreto, la diseñadora de moda se ha remontado al año en el que comenzó a medicarse. «Cuando vine de ‘Supervivientes vine limpia, sabía que era valiente. En 2014, cuando mi marido no estaba, había días que me caía, coincide cuando mi marido ya está dentro, no estaba acostumbrada a esa presión mediática. Cogía el coche, hacía muchos kilómetros con un niño de un año de edad y aquella situación veía que me iba a superar, iba conduciendo por la noche y las luces se amontonaban, mi corazón latía muy lento, tenía que tener la fuerza, tenía que sacarla de donde fuera, y es cuando el médico decidió medicarme«, rememora.

Sobre su infancia, también ha hecho un repaso por su dura infancia debido a todos los episodios que vivió junto a su padre. «Físicamente me parezco a mi padre y no he querido nunca pensar que me puedo parecer a mi padre. No quiero pensarlo, era muy luchador, siempre estaba trabajando aunque no siempre era para su familia, también era para otras cosas», describe. La diseñadora insiste en que en el reality de aventuras de Telecinco tuvo la necesidad de pedirle perdón a su familia porque no «tenía culpa» de haber crecido de esa manera. «Mi familia es el espejo en el que me quiero mirar, siento la misma admiración que ellos tienen hacia mí. De ellos me llevo la humildad, son muy trabajadores, no tengo miedo al trabajo, a enfrentarme a cosas nuevas, no lo he tenido, el corazón tan grande que tienen todos, el respeto. Cuando me quedé embarazada me armé de valor a pesar de que sabía que me iba a sentir repudiada por mi padre. Tenía muchas expectativas puestas en mi», comenta con un nudo en la garganta.

Por otro lado, solo tiene buenas palabras hacia su madre, de la que siente que siempre ha estado orgullosa de todos los pasos que ha dado en su vida. «Ojalá me pareciera en todo a ella, pero cada uno es como es y tengo también defectos y muchas virtudes. Nunca fue capaz de llevar la contraria, de levantar la voz», admitía con cierto pesar.

