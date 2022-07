La vida de Ana María Aldón se ha convertido en un maremágnum de emociones desde que saliese a la luz su crisis matrimonial con José Ortega Cano. En las últimas semanas, la diseñadora ha copado todos los titulares por diversos motivos, en especial por su reciente ausencia en el plató de ‘Viva la vida’. A esto se suma el hecho de que ha roto con su representante, el catalán Marc Florensa, quien leva 15 días sin poder contactar con ella. Sus últimos movimientos hacen pensar que desea cambiar radicalmente de vida y no descarta abandonar la televisión. Así, ha tomado una drástica decisión para iniciar una nueva etapa.

“Ana María tomó una decisión el viernes, se fue con su hijo de casa” ha recordado este jueves Paloma García-Pelayo en ‘El programa del verano’. Ante esta situación, cuando Gloria Camila «llega a casa sabe que Ana María ya no está, por lo que no ha habido ningún tipo de encuentro”. La periodista sostiene, además, que la gaditana “tiene nuevos planes que cambiarán su vida”.

Ana María Aldón «está en manos de un especialista»

Estos planes forman parte de una meditada estrategia para dar un giro radical a todo lo que la rodea. Ana María tiene muchos asuntos pendientes que resolver y no piensa seguir arrastrando más situaciones incómodas ni dolorosas. Esto la ha llevado a ponerse “en manos de un especialista” para sobrellevar este proceso de manera sosegada y sin sobresaltos. Tiene claro que quiere romper con lastres y seguir adelante con aires renovados. “Después de verano será otra Ana María, la veremos”, explica la colaboradora.

Ahora bien, si todos estos pasos pudieran hacer creer que Ana María está preparando el terreno para anunciar el fin del matrimonio, según García Pelayo no es así: “En ningún momento ha hablado del fin del matrimonio, he hablado de una nueva Ana María». La experta en moda no quiere romper su relación, pero sí dar un giro a muchas cosas para salvar su idilio: “Sé que le ha dado un ultimátum a Ortega Cano, le ha dicho que o cambia o que se acaba”, asegura Pepe del Real.

Lo cierto es que lo que sucede en el interior de la casa del torero y su esposa es una verdadera incógnita. Hay detalles que revelan que se están produciendo cambios. El pasado 5 de julio pudimos ver imágenes de algunas de las pertenencias de Ana María saliendo en un camión del domicilio conyugal. Según Terelu, se trata de los muebles del taller que Ana María tenía en el sótano de la casa y donde trabajaba en algunos de sus diseños, como los que presentó en la ‘Sálvame Fashion Week’. Este gesto llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa la pareja y que les ha hecho estar unos días distanciados.