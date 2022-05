La primera entrevista de Olga Moreno tras su ruptura con Antonio David Flores en SEMANA continúa dando mucho que hablar. La última en pronunciarse ha sido Ana María Aldón. La mujer de José Ortega Cano ha defendido, tajante, a la sevillana. No solo eso, también ha confesado que le ha gustado ser testigo de su testimonio. «Yo la aplaudo».

La colaboradora ha reconocido que la empresaria está en «todo su derecho» de ofrecer estas declaraciones después de seis meses de profundo silencio. Ha recalcado que está hablando en primera persona de todo lo que ha vivido. También ha destacado, durante su intervención en ‘Viva la vida’, que su entrega hacia la familia ha sido absoluta durante más de veinte años. «A mí me ha gustado», ha afirmado con rotundidad. Respecto a que Rocío Flores se ha mostrado decepcionada por haberse enterado a posteriori, Ana María Aldón ha contestado de la siguiente forma: «Ella no tiene que avisar a todo el mundo de su entrevista».

Ana María Aldón se suma a las distintas reacciones

Una nueva reacción a la portada del último número de SEMANA que ha sorprendido a muchos, entre ellos, a Rocío Flores. La joven aseguró sentirse decepcionada, aunque también dijo que nunca tenía nada que objetar contra la ex de su progenitor. «No tendré nada que reprocharle a Olga con cómo es como madre y lo bien que se ha portado conmigo y con mi hermano cuando no le correspondía. Me siento decepcionada por no haberme enterado antes de la entrevista. Adoro con todo mi corazón a Olga y también a mi padre».

Asimismo, Rocío Flores dejó claro que todo lo que ha dicho delante de las cámaras también se lo había confesado anteriormente a Olga Moreno. «He estado hablando con ella. No sé cómo se queda Olga. La que se encuentra con vergüenza ajena soy yo. He tenido que dar la cara por todos». La joven añadió que estaba muy «decepcionada» con toda la familia. «Me siento engañada por todos».

Era uno de los testimonios más esperados y, por fin, se ha producido. Olga Moreno nos deja grandes titulares en el último número de SEMANA. «No me merezco lo que me ha pasado», señala tajante la sevillana después de haber estado al lado de Antonio David Flores durante más de 20 años, 12 de ellos como marido y mujer. También indica que luchó hasta el final por su matrimonio hasta el momento en el que vio al ex Guardia Civil con otra mujer, Marta Riesco. La sevillana añade que nadie va a amar al malagueño como lo ha hecho ella y que se rompió por completo cuando el ex colaborador pronunció la palabra separación.

