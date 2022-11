El pasado 22 de octubre, José Ortega Cano y Ana María Aldón confirmaban que ponían fin a su matrimonio y comenzaban los trámites de divorcio. Unos cambios para ambos que van a intentar que no afecten al hijo que tienen en común, el pequeño José María. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, la diseñadora de moda ha desvelado que ha tenido una conversación con el diestro y han organizado cómo van a pasar estas fechas tan señaladas.

Ana María Aldón pasará sola el día de Nochebuena y Navidad. Así mismo lo ha confirmado ella en ‘Fiesta’ al hablar acerca de cómo ha organizado estos días con José Ortega Cano en medio de los trámites de divorcio. «Si me toca estar sola, estoy sola. No pasa nada», aseguraba. Tal y como ha explicado, esos dos días solían pasarlo en Madrid con la familia del diestro y en Nochevieja bajaban a Cádiz para estar con su familia. No obstante, la colaboradora prefiere no estar en su casa durante estos días para estar cerca de su hijo.

«No espero que la familia de mi marido me llame o me ofrezca pasar la noche juntos, no tiene sentido, ese día me quedaré aquí», deja claro. Además, al caer estos días tan señalados en fin de semana le tocará trabajar en el programa presentado por Emma García. «Yo me podría ir, pero creo que me va a tocar venir a trabajar», aclara.

La colaboradora de televisión está viviendo en una auténtica montaña rusa de emociones. Especialmente este sábado, el día de su 45 cumpleaños. Ana María Aldón ha reconocido que se ha despertado con un sinfín de sentimientos encontrados puesto que ha recibido una bonita felicitación, con tarta incluida, de su todavía marido y su hijo pequeño. No obstante, se venía abajo al ver al diestro declinar la invitación del programa para felicitarla en directo. En concreto, se mostraba dolida al escucharle pronunciar la palabra «divorcio» por primera vez en público. Aunque dejaba claro que ambos tenían asumido todo lo que estaba ocurriendo.

Hubo mucho afecto al hablar del divorcio

Fue el pasado 22 de octubre cuando la diseñadora anunció que se divorciaba del torero después de meses protagonizando una fuerte y sonada crisis sentimental. «Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite», señalaba entonces.