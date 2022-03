No es ningún secreto que la relación entre Ana María Aldón y su cuñada, Conchi, es más que tensa. La colaboradora en distintas ocasiones ha contestado públicamente a la hermana de José Ortega Cano. Esta vez, ambas han protagonizado una conversación en el programa ‘Viva la vida’ donde la diseñadora se ha mostrado dolida después de que esta diera a entender que la relación con sus otros cuñados tampoco es fluida. «El problema es que estoy estorbando», ha señalado entre lágrimas.

«Estoy en un punto de hartura que no sé por dónde va a salir la cosa. No me meto en la vida de nadie. De ninguno. Solo vivo mi vida con mi marido y con mi hijo. Solo hago eso. Yo no he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás», ha afirmado totalmente rota. También ha explicado que no deseaba hablar más porque se iba a «calentar» e iba a entrar en cosas que no desea. Cuando los distintos colaboradores le han preguntado al respecto de estas sinceras palabras, ha señalado lo siguiente: «A mí nadie me puede decir cómo puedo llevar mi vida. Hay personas que quieren gobernar mi vida. No y no.

«Yo a Conchi la he tratado con el máximo respeto siempre», ha subrayado Ana María Aldón. Acto seguido, Conchi ha acusado a la colaboradora de no tener una buena relación con su hermano Paco y su mujer. «Yo nunca he tenido ningún problema con Justi y Paco. Nunca he tenido ningún problema con ellos», ha insistido la mujer del torero. «Yo también estoy cansada de muchas mentiras. Me gustaría que me dijera a mí qué he hecho para que me echen tanta basura», ha añadido. Mientras que Conchi ha aseverado que ni ella ni su familia nunca habían caído bien a la andaluza.

La petición de Conchi Ortega Cano

La hermana de José Ortega Cano ha intervenido en el espacio de Mediaset para solicitar que no se habla más de ella. «Tengo 76 años y he pasado por todo. Yo he sido la mayor de mis hermanos y me ha tocado luchar. No estoy para estos trotes. Estoy muy delicada. Un poquito de consideración. Ahora mismo vivo sola y tener que pasar por estos trances pues no», ha explicado durante una larga conversación telefónica. También se ha pronunciado sobre aquel insulto que vertió sobre su cuñada cuando participaba en ‘Supervivientes’. «Lo único que he hecho mal es decir esa palabra malsonante hacia Ana María. Os pido, por favor, no quiero llorar más. Si algo malo he hecho es esa palabra que dije, pero yo me deshago por mis hermanos».

Conchi se ha defendido y ha asegurado que desea lo mejor para su hermano, también ha reconocido que hace cuatro años que no le visita en su hogar. «Mi hermano no habla por no ofender. De callado que es, es bueno. Yo pierdo los vientos. Lo único que quiero es que no me mienten más. A mí hermano le deseo todo lo mejor. Mi hermano no cuenta nada. Cuando yo conocí a Ana María Aldón me dio tanta alegría».

Por su parte, Ana María Aldón ha reconocido que no tiene en cuenta aquel sonado insulto de su cuñada. «Yo no tengo ningún problema con ella. El problema lo tiene ella con su amigo a quien le cuenta las cosas para que luego las diga en televisión. Tengo muchas preguntas, pero no creo que sea el momento. No me ha gustado lo que ha dicho de mis cuñados».

La crisis del matrimonio

Esta tensa conversación se produce cuando Ana María Aldón y José Ortega Cano no atraviesan su mejor momento sentimental. La colaboradora ha realizado distintos llamamientos con los que busca que el torero que reaccione cuanto antes. También ha señalado que desde que arrancara la docu-serie de Rocío Carrasco el diestro se muestra ausente. «Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo», afirmó recientemente. También insistió en que tenía la necesidad de hablar «claramente». «Espero que algún momento sea mi etapa. Espero que llegue el momento en el que salgamos y disfrutemos».

La última vez que vimos al matrimonio junto fue el pasado fin de semana. Acallaron los rumores con un bonito posado familiar en el que estaban acompañados por el hijo que tienen en común, José María. Ana María Aldón también ha recalcado que no tiene pensado separarse: «Estoy dispuesta a seguir al lado de la persona que se merece que yo esté a su lado. No solamente estamos para lo bueno, también estamos para lo malo. No puedes dejar a una persona porque está pasando un bache».