Ana María Aldón declara su amor a su novio (con pulla incluida a Ortega Cano)

Ana María Aldón y Eladio no pueden estar más felices. Huyen de los rumores e intentan centrarse en su relación sentimental, de hecho, él se pronunció este fin de semana tras ser acusado de serle infiel a la ex de Ortega Cano. Tajante y con la única intención de zanjar la polémica, el empresario recordaba a su pareja lo que sentía por ella. "No te preocupes, cariño, todo está bien y estás preciosa, te quiero", decía este domingo. Solo unas horas después ha sido la gaditana quien ha confesado qué siente por él, un mensaje cargado de significado y que, sin querer o queriendo, tiene una pulla al padre de su hijo. Y es que recordemos que Ana María en infinidad de ocasiones reclamó al torero que no hubiera sido capaz de darle su lugar, algo que sí habría hecho Eladio solo en unos meses de relación. Ella confía plenamente en él y salir en su defensa en su red social por excelencia demuestra que así es.

"Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir…", escribe Ana María Aldón. Seis meses después de su ruptura definitiva con Ortega Cano, se descubría que ella se había enamorado de nuevo, eso sí, de un hombre 11 mayor que ella. Eladio tiene 56 años, se dedica al sector de la hostelería y, a pesar de no tener experiencia en los medios de comunicación, lo cierto es que cada vez se desenvuelve mejor. No tiene miedo a adquirir relevancia y, aunque está centrado en sus negocios, sabe perfectamente de quien se ha enamorado. Con su actitud pretende que Ana María deje atrás sus carencias y vuelva a creer en el amor, a pesar de que los últimos años han sido complicados para ella en este sentido.

Para el novio de Ana María ella es su absoluta prioridad, un requisito muy importante para ella y que ha sido fundamental para que ella apueste por esta relación. Quiere que funcione y sobre todo porque tenga otro cariz completamente diferente al de su matrimonio con Ortega Cano, quien se quedó en shock cuando supo que ella había rehecho su vida con otro hombre. Solo cuatro años después de casarse, ella y Ortega Cano anunciaron su separación, la cual ha estado envuelta en diferentes polémicas y titulares.

En numerosas ocasiones Ana María Aldón remarcaba su papel como mujer de Ortega, intentando que esta posición fuera respetada por él y por su entorno más próximo. "Yo no soy Rocío Jurado, pero soy persona. Quiero sentir que hago dichoso a mi marido y que es feliz conmigo (...) Tengo la necesidad de hablar claramente y lo puedo hacer. Espero que algún momento sea mi etapa. Espero que llegue el momento en el que salgamos y disfrutemos", comentó. Un momento que no llegó de la mano de Ortega Cano y al que ella quiso poner fin separándose del que había sido su marido.