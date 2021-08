Ana María Aldón cuenta cómo se encuentra su madre tras su problema de salud

Después de unos días duros, Ana María Aldón parece que vuelve a sonreír. Han sido unos días muy intensos, en los que ha tenido que estar pendiente de su madre, que ha pasado un bache de salud. Esto obligaba a la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha viajar varias veces de Madrid a Costa Ballena y de Costa Ballena a Sanlúcar de Barrameda, donde ha confiado en un amigo médico para ver qué tratamiento podía ponerle para resolver su problema de salud.

«Ya sé que ayer estuve un poco ausente, pero bueno, el día fue de viaje todo el tiempo. Madrid-Costa Ballena, Costa Ballena-Cádiz, de Cádiz otra vez a Costa Ballena. Luego también Sanlúcar de Barrameda…», ha empezado explicando sobre el motivo de su ausencia en las redes sociales.

Sin embargo, el motivo de su ausencia era razonable. Y es que ha tenido que estar pendiente de su madre, que ha acudido a un médico para tratar su último problema de salud: «Ha visto el médico oftalmólogo a mi madre. Gracias a un amigo, que está en Cádiz, que le ha puesto un tratamiento a mi madre. A ver cómo va, a ver si va evolucionando», dice optimista.

Ana María Aldón asegura que su madre ya tiene un tratamiento médico

Ana María Aldón ha estado en vilo, ya que ha pasado por una de sus semanas más complicadas después de que tuviera que desplazarse de manera urgente hasta Cádiz tras un problema de salud de su madre. Una mala caída que le ha provocado una complicación y que trae de cabeza a la colaboradora desde entonces. Ahora solo desea que el tratamiento empiece a hacer efecto a su madre cuanto antes.

Vídeo: Europa Press.

Pero no es la única preocupación que tiene Ana María Aldón. Y es que también está preocupada por la salud de su marido, Ortega Cano. Con el semblante serio y mostrando su profundo pesar, la colaboradora de ‘Viva la vida’, que no está pasando por un buen momento debido a que está muy preocupada por el estado de salud de su madre, reconocía que también está preocupada por su marido. El diestro se sometía a una operación de corazón hace unos meses y a la vuelta de vacaciones deberá volver a pasar por una revisión médica puesto que sus problemas de salud parece que no se han solventado. «La vida es dura y hay otros problemas que te afectan. Cuanto más grande es la familia, más preocupaciones hay», comentaba con pesar.

También le preocupa el estado de salud de Ortega Cano

Así lo explicaba Ana María, quien desvelaba que el padre de Gloria Camila y José Fernando Ortega sigue acarreando un problema en la válvula que le pusieron. Eso sí, resaltaba que, a pesar de todo, su marido está bien de ánimo. Ana María Aldón se vino abajo durante unos minutos al pensar en que todavía está la posibilidad de que su marido vuelva a pasar por quirófano, algo que le quita el sueño por las noches. «Apenas he dormido», confesaba.