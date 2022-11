Ana María Aldón cumple 45 y lo hace como una mujer nueva después de confirmar su separación con José Ortega Cano. Se trata de un día muy especial para la diseñadora, aunque le ha tocado celebrarlo trabajando en ‘Fiesta’. Durante su paso por el programa de Telecinco, la colaboradora se ha derrumbado por completo después de escuchar el desplante que le ha hecho el diestro al no querer felicitarla por la pequeña pantalla.

‘Fiesta’ se ha puesto en contacto con José Ortega Cano para intentar que le dedicase unas palabras a su todavía mujer. No obstante, el diestro ha declinado la invitación: «No lo veo bien porque nos vamos a separar y ahora mismo no encaja«. Unas palabras que han provocado que la diseñadora se viniera abajo por completo y reconociera que era la primera vez que escuchaba a su todavía marido verbalizar la palabra «divorcio».

Ana María Aldón ha explicado que esta misma mañana tanto José Ortega Cano como su hijo pequeño le han felicitado el cumpleaños con una tarta. Se trata del último cumpleaños que pasan juntos y que llega a pocos días de firmar el acuerdo de divorcio. «Él lo tiene muy asumido, es como algo que se muere«, reflexiona. Poco después, la colaboradora ha recibido una bonita sorpresa por parte de su familia, quienes han entrado en directo en el programa de Telecinco para felicitarla. En este momento, ha vuelto a emocionarse y ha querido darle su lugar.

«Estoy muy orgullosa de la familia que tengo. La vida me dio un vuelco y me tuve que meter en un mundo que no me correspondía. Son tan respetuosos… No he visto a mis hermano discutir y menos decir si le parece bien o mal qué hacen con su vida. Son lo más grande y todos son prioridades en mi vida, pero ellos saben cual es su sitio. Los adoro y doy la vida por ellos», aseguraba.

Ana María Aldón pasará las Navidades sola

En este momento de cambios para Ana María Aldón, la diseñadora de moda tiene muy claro cuáles van a ser sus planes para Navidad. «Estaré sola. Van viniendo las cosas y hay que afrontarlas y si me toca estar sola… estaré sola. Tiende a que el 24 y 25 de diciembre lo voy a pasar sola», aseguraba y confirmaba que ya había estado hablando con el diestro de cómo pasar estas festividades. Además, ha dejado claro que no tiene ningún problema porque también le tocará trabajar. De la misma forma, también ha confirmado que de cara a esas fechas ya estará disfrutando de su nueva casa. Se trata de una vivienda que está en un radio de 20 kilómetros alrededor de la casa del diestro y del colegio de su hijo pequeño.