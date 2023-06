Ana María Aldón: así es su nuevo novio

Ana María Aldón está enamorada. La diseñadora, que firmó su divorcio de José Ortega Cano en enero de este año, confirmaba la noticia en el programa 'Fiesta'. Aunque no ha desvelado el nombre de su nuevo amor, sí que ha dado algunos detalles. Se trata de un hombre mayor que ella, tiene los ojos azules y no trabaja en televisión.

"Me siento la mujer de su vida", reconocía la andaluza durante el espacio presentado por Emma García. Acto seguido explicaba que llevan poco tiempo, pero que la relación parece ir viento en popa. "Me hace feliz". Su nuevo amor es mayor que ella y supera los 50 años -Ana María Aldón tiene 45-. Según ha explicado es un hombre de complexión alta, ojos azules y nombre compuesto. La diseñadora le ha definido como guapo, deportista e inteligente. Es español y reside en Madrid, pero no es originario de la capital, y no pertenece al mundo de la televisión. Se conocieron de forma casual y él desconocía que era la exmujer de Ortega Cano. La pareja ya ha realizado su primer viaje juntos. Aunque es pronto, la colaboradora no cierre las puertas a una posible boda.

Las tiernas palabras de Ana María Aldón a su nueva pareja

"Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad", ha dicho Ana María Aldón sobre su nueva pareja. No ha querido desvelar si su novio tiene hijos. "No voy a hablar de su familia", subrayaba tajante. Esta nueva relación para la diseñadora llega tras una etapa complicada y marcada por su proceso de separación de José Ortega Cano. Hace un año comenzó una fuerte crisis sentimental con el torero que, finalmente, desencadenó en ruptura. Fue en octubre de 2022 cuando reconoció que no podían seguir así. "Ahora es el momento de hacerlo y no cuando las cosas están en caliente. Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así".

Durante todo el proceso de divorcio su prioridad ha sido el hijo que tiene en común con el torero. "El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor. Tenemos algo por lo que luchar y algo por lo que vamos a seguir y nos vamos a reunir. Nos van a ver juntos siempre que mi hijo lo necesite", manifestaba.