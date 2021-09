«Se han dicho cosas muy graves», ha recordado afectada la colaboradora quien ha reconocido no estar pasando por un buen momento personal.

La última semana mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de que José Ortega Cano opte por tomar medidas cautelares con el objetivo de intentar frenar la emisión de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco. La mujer del torero, Ana María Aldón, ha aclarado este tema.

«Mi marido no lo va a hacer», ha afirmado tajante durante su intervención en el programa ‘Viva la vida’. Ha añadido que no sabía si finalmente Gloria Camila Ortega optaría por esta vía legal: «No lo sé porque no la voy a llamar para preguntarle si eso es cierto o no. Pero de mi marido no es cierto. No ha pedido medidas cautelares en ningún momento”, ha subrayado.

A pesar de lo que se ha venido diciendo durante estos días, la diseñadora niega que el torero opte por tomar medidas cautelares, aunque sí que ha expuesto que el tema está en manos de su abogado. Y es que su nombre está siendo protagonista en los distintos platós de Mediaset y se están efectuando controvertidas declaraciones sobre su persona, por tanto ha decidido defenderse.

«Se han dicho cosas muy graves», ha recordado visiblemente afectada con el tema Ana María Aldón. Ha explicado que su marido estaba trabajando para que su imagen no se vea dañada y ha decidido poner el asunto en manos de la justicia. «No estoy diciendo que no haya dado ningún paso, estoy diciendo que se va a defender de lo que se ha dicho”. Por el momento, no ha dado más detalles al respecto.

Durante esta última intervención televisiva, la colaboradora se ha mostrado cabizbaja por el complicado momento familiar que atraviesa. La sobreexposición mediática que está viviendo a raíz de las especulaciones sobre la segunda entrega del documental de Rocío Carrasco están haciendo mella en el seno del clan, tal y como ha manifestado. «¿No va a sufrir?», se preguntaba en referencia a su marido. «Sufrimos él y yo, todos, también su hija», ha recalcado. Ha querido dejar patente que se están vertiendo una «gran cantidad de disparates» sobre el diestro.

Niega que esté pensando en separarse

Ana María Aldón no atraviesa un buen momento personal, pero ha negado rotundamente que sufra una fuerte crisis con su marido. “Yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de separarme de Ortega Cano”, ha afirmado cuando su compañero Diego Arrabal le ha contado que estaban circulando ciertos rumores al respecto. «No estoy falta de cariño por parte de mi marido ni de mi familia. Eso sería muy injusto decirlo. Lo estoy pasando mal, evidentemente. No solo por lo que está ocurriendo ahora, también por lo que ha pasado meses atrás y por lo que queda por delante», ha explicado.