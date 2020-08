Este verano será muy especial para muchas famosas, que van a ver cumplido su sueño de ser madres o ampliar la familia. Semana hace repaso de las futuras mamas 2020

Los últimos meses se están haciendo un poco cuesta arriba. Parece que el 2020 no da tregua y no paran de llegarnos informaciones que no son del todo agradables. Sin embargo, no todos son malas noticias. La vida continúa y al igual que es capaz de trastocarlo todo, también es capaz de alegrarnos. Este es el caso de muchas de nuestras famosas, que ampliarán la familia en los próximos meses. En SEMANA no hay cosa que nos guste más que las bodas, bautizos y comuniones. Y en este caso en particular, además es que estamos hablando de los futuros herederos o herederas de nuestras celebrities más queridas.

En lo que llevamos de año varias famosas nos han dado la feliz noticia de que esperan un retoño. Muchas de ellas han utilizado sus propias redes sociales para sorprender a todos sus seguidores con la feliz noticia. Durante esta situación excepcional muchos matrimonios y parejas han decidido dar el paso para convertirse en padres primerizos, como es el caso de Fonsi Nieto y su mujer Marta Castro, o para ampliar familia, como es el caso de Sara Sálamo e Isco Alarcón. Los últimos en sumarse a esta lista han sido Paul Gasol y Cat McDonnell, pero ¿qué más famosos verán crecer la familia en los próximos meses?

Ana Boyer y Fernando Verdasco



Después de haber pasado el confinamiento en casa de madre en Madrid, la pareja recibió la mejor de las noticias. Y es que están esperando a su segundo hijo, que se convertirá en un compañero o compañera de juegos del pequeño Miguel (nombre que le puso en homenaje a su padre fallecido), que el pasado mes de marzo cumplió su primer año. La hija de Isabel Preysler se casó con Fernando Verdasco en diciembre de 2017, se encuentra en la actualidad con cinco meses de embarazo, y esta previsto que nazca a finales de este año.

María Pombo y Pablo Castellano



La ‘influencer’ se encuentra ya en el quinto mes de embarazo y la noticia les llegó justo cuando se encontraban en plena mudanza a su nueva casa. Ella misma quiso compartir la noticia en su Instagram, donde cuenta ya con más de 1,4 millones de seguidores. Con un emotivo vídeo, María escribió: «Llegas para alegrarnos la vida ?? Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más! ❤️ @pablocastellano86 No has nacido y ya te queremos ✨??», escribía muy emocionada.