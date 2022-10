Dos semanas después de que la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva saltase por los aires, Ana Boyer se ha pronunciado por primera vez sobre la vida sentimental de su hermana. También ha explicado qué le parecen las polémicas declaraciones sobre la sexualidad que ha hecho su hermana en el Congreso Mundial de las Familias en México y que tantas críticas le han costado. «Yo he estado de viaje ahora y no se exactamente a que os estáis refiriendo. Algo he oído de eso, pero la verdad es que me extraña mucho. Tamara, puedo decir tajantemente que siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos. Me sorprenden muchos esos comentarios. Tiene que ser algo fuera de contexto o que se ha malinterpretado».

Cuando se le ha preguntado si su hermana tiene una visión radical sobre quienes no son heterosexuales, como es su caso, ha respondido: «No sé de qué visión estáis hablando. Yo he visto a mi hermana siempre respetando. Esa es la visión que yo comparto». La hija pequeña de Isabel Preysler también ha hablado de la ruptura de su hermana, asegurando que toda la familia se ha centrado en su felicidad: «Nosotros siempre hemos dicho que lo importante es que Tamara estuviese feliz. Es lo que hemos querido en todo momento. Cuando nosotras la vimos feliz era lo importante. Estamos con ella siempre, dándole amor en todo momento».

Ana Boyer no ha hablado con Iñigo Onieva tras la ruptura con Tamara: «No me toca entrometerme»

Ana Boyer no se ha puesto en contacto con el que ha sido su cuñado estos dos años porque cree que no le corresponde hacerlo: «No, yo no he hablado con él. No es mi lugar. Es algo que tienen que hablar ellos. A mí no me toca entrometerme». Sobre una posible reconciliación entre Tamara y su ex, ha respondido: «Lo ha contestado ella misma. Ahora mismo no ve posible eso. Yo siempre, como Tamara ha dicho, la vi con plena confianza y yo adopté la misma postura que ella. Mi madre está ilusionada siempre que ve a Tamara feliz. Si Tamara está feliz, mi madre está feliz. Nosotros lo que queremos es su felicidad».

En estos momentos, está convencida de que Tamara no piensa en Iñigo ni en nada parecido a un acercamiento con el diseñador de coches y relaciones públicas: «Yo creo que Tamara está en otras cosas».