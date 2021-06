¿Por qué era tan importante la colaboradora para el malagueño? ¿Dónde surgió la conexión entre ellos? Te lo contamos.

La muerte de Mila Ximénez ha puesto sobre el tapete la fuerte amistad que existía entre Antonio David Flores y la colaboradora de ‘Sálvame‘. Una relación que era más fuerte de lo que muchos imaginaban. Entre ellos había un afecto real y sincero. Tan profundos eran los lazos que los unían que, tras conocer la noticia de su fallecimiento, el malagueño no dudó en abandonar su aislamiento para dar un último adiós a la sevillana.

«Se ha ido mi ‘granada media’, mi gran consejera y apoyo, y una persona generosa de con un gran corazón», ha explicado este viernes en el diario ‘La Razón’. La frase resume bien el enorme cariño que sentía por Mila. Una unión tan grande que lo hizo reaparecer públicamente cuando supo que la andaluza había perdido su lucha contra el cáncer.

«Para mí, Mila ha sido una persona muy importante», ha contado Antonio David

Porque nada más saber de su fallecimiento, el que fuera Guardia Civil tuvo claro que debía dejar de lado la reclusión que se ha impuesto a sí mismo tras la emisión del documental de Rocío Carrasco. En su visita al velatorio pudo arropar a la familia y en especial a su hija, Alba Santana. Su presencia resultó incómoda para muchos de sus excompañeros de ‘Sálvame’, que a raíz de las declaraciones de su exmujer se han posicionado a favor de esta y lo han dejado solo. Pero su devoción por Mila lo hizo superar estos obstáculos. «Para mí, Mila ha sido una persona muy importante», decía al salir del tanatorio de la M-30, donde se le dio un último homenaje a la periodista.

Pero, ¿cuán importante era Mila para Antonio David? ¿Dónde y cómo surgió la conexión entre ellos? Mila Ximénez y Antonio David Flores coincidieron en ‘GH VIP 7’ en el año 2019. Entonces, toda España supo de la amistad entre ellos. Pero lo cierto es que el vínculo venía de mucho tiempo atrás.

Se conocieron hace más de dos décadas. Y aunque en un principio no se hicieron íntimos, lo cierto es que en su papel como colaboradora de televisión, a Mila le costó muy poco mostrarse favorable a Antonio David ante las cámaras. En numerosas ocasiones defendió al andaluz cada vez que le tocaba comentar noticias sobre la pugna judicial entre el malagueño y Rocío Carrasco por la custodia de los dos hijos que tienen en común.

Así hablaba Mila de Antonio David: «Le di todo mi cariño»

Antonio David nunca fue ajeno al apoyo que le brindó Mila en los medios. Y le hizo llegar su agradecimiento siempre que tenía ocasión. Así surgió una relación de respeto mutuo que se fue afianzando con los años. Ninguno de los dos alardeó nunca del buen rollo que había entre ellos, pero su paso por la casa de Guadalix de la Sierra sirvió para fortalecer el vínculo.

Así, Mila y Antonio David se mostraron cómplices durante la emisión del programa. «Antonio David estaba muy solo y le di todo mi cariño. Lloró mucho conmigo. Compartimos muchas confidencias. Le dije que había hecho declaraciones muy feas contra Rocío Carrasco, que eso le había hecho mucho daño», contaría Mila al finalizar el concurso, donde quedó tercera finalista. Con sus palabras aclaraba qué sentimientos le despertaba el padre de Rocío Flores.

Prueba de ese cariño salió a la luz cuando Mila y Antonio David se enzarzaron en una discusión a raíz de una bronca entre Dinio García y la sevillana en ‘GH VIP: Límite 48 horas’, en Telecinco. Tras protagonizar un enfrentamiento, la colaboradora, rota en llanto, le pedía disculpas: «Te pido perdón, de verdad. Yo confío en ti y en dos más, y siempre pienso que vas a dar la cara por mí. Solo confío en ti y en dos más. ¿Me puedes perdonar, por favor? Yo te quiero mucho, perdóname, por favor. Te pido perdón mil veces».

Los dos lloraban en su reconciliación, que solucionaron fundiéndose en un abrazo: «A veces soy muy cerda, ¿me perdonas de verdad? Estoy mal porque eres a la persona que más quiero en esta casa, pero tengo los nervios al límite», reconocía Mila. «No puedo más. Me veo hecha un desastre y lo he pagado con él y le pido perdón. Si es que, además, he estado con él hace poco y sé cómo está», sentenciaba.

Dos años después de aquellas imágenes, Antonio David recordaba con enorme ternura lo que supuso su amiga para él en un emotivo mensaje a Mila en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el malagueño escribía: «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo. ¡Cómo te voy a echar en falta amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila». A partir de ahora ya no tendrá esa «mirada cómplice», pero le queda su imborrable recuerdo para hacer frente a la cantidad de contratiempos que tiene por delante.