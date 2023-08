Un amigo de Daniel Sancho: "Su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos"

El futuro de Daniel Sancho es una incógnita. El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en la psisión de Koh Samui, donde permanecerá los próximos cuatro meses. Por delante le queda un proceso judicial que se adivina largo y complicado. El joven es el autor confeso del crimen de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano al que, según su propio relato, mató y desmembró durante tres horas, para luego arrojar sus restos al mar. En sus declaraciones, ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con el médico, y que este llegó a prestarle la nada desdeñable cifra de 10.000 euros para ayudarlo a montar un restaurante en España. Pero, ¿cuál era realmente el vínculo entre ellos? El español insiste en que solo eran amigos, pero este lo amenazó con revelar fotografías íntimas que ambos habrían intercambiado en las redes sociales, donde se conocieron. Ahora, un amigo de Daniel cuenta a SEMANA en exclusiva las informaciones que llegan al círculo de amistades del chef. Y solo añaden más gravedad a un caso ya de por sí escalofriante.

"Podría haber mucho dinero de por medio", asegura un amigo de Daniel Sancho a SEMANA

Según nos desliza un amigo de Daniel Sancho, son pocas las informaciones que han llegado a su círculo más cercano sobre cómo está sobrellevando todo esto. Han conocido de su ingreso en la cárcel a través de los medios de comunicación. En lo relativo a la relación que este tenía con Edwin Arrieta, han podido saber cosas por parte de otros allegados al cocinero. "Aquí hay mucho más... Podría haber mucho dinero de por medio, pero no hablamos de cantidades pequeñas, como los 10.000 euros a los que ha hecho referencia Daniel. Estamos hablando de grandes cantidades", cuenta.

"Su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos", deja caer el amigo de Daniel Sancho, quien nos explica que ambos se conocen desde que eran pequeños. Han compartido años de juegos, risas y confidencias. Esta persona aclara también que "lo conozco desde que somos niños". Y que el nieto de Sancho Gracia, tal y como él mismo ha expresado, "no es homosexual". Cabe recordar que en sus declaraciones a la policía, Daniel negó tener una relación más allá de la simple amistad con Edwin. Reveló que habían mantenido relaciones sexuales y que llegaron a intercambiar fotografías íntimas. Poco después, el colombiano le habría amenazado con destapar el contenido de dichas imágenes, lo que hizo que el chef de sintiera en "una jaula". “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, dijo.

Ahora, esta persona que conoce a Daniel "desde la infancia" y que sigue "sin dar crédito a todo lo que está pasando", nos explica a revista SEMANA que muchas personas de su entorno sospechan que hay algo más, ya que tras la figura del cirujano : "Por lo que sabemos podría terminar con un problema mucho más gordo de lo que conocemos hasta ahora".

De momento, el hijo de Rodolfo Sancho permanece entre rejas en un centro penitenciario de Tailandia. El director de la cárcel ha declarado que se encuentra bien, aunque "en tratamiento psicológico". Le han cortado el pelo, como al resto de reclusos, y se encuentra en pleno aislamiento, siguiendo el protocolo anticovid. Durante los 10 días que dure este aislamiento solo podrá ver a su abogado.