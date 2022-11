Desde que empezó su relación con Rosauro Varo, Amaia Salamanca siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar de su vida en pareja. Desde hace semanas suena con fuerza el rumor de que la actriz y el empresario podrían haber atravesado una fuerte crisis, incluso se ha dicho que se habrían separado, pero es algo que ninguna de las dos partes ha confirmado. Hace unos días, la intérprete concedió una entrevista cuyas declaraciones se podían interpretar como un desmentido a las habladurías, ya que hacía referencia al padre de sus tres hijos. Pues bien. Este lunes ha negado haber desmentido nada. Un poco lioso, sí. Mejor no perderse el vídeo para escuchar cómo, incómoda, hace referencia a su vida sentimental.

Vídeo: Europa Press

«Creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Qué hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque hacemos un buen equipo», decía Amaia Salamanca a ‘Elle’ recientemente. En su encuentro con esta revista de moda, la intérprete explicaba que su vida es muy familiar, y que su día a día gira en torno a las rutinas y a la educación de sus hijos. Asimismo, explicaba que se alegra de haberse convertido en madre joven: «Nunca me he arrepentido de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años, y estoy encantada».

«Yo no he desmentido nada», dice Amaia Salamanca

Estas palabras no tardaron en ser interpretadas como una declaración de intenciones. . En los últimos meses son varias las ocasiones en las que a SEMANA le ha llegado el runrún de que la pareja se habría separado, así que al contra que ella y Rosauro forman un gran equipo al cuidado de su familia sonaba a que todo estaba tan bien como antes… Ahora, en cambio, puntualiza: «Pero si yo es que no he desmentido nada». Llama la atención que no llega a entrar en detalle alguno sobre su vida con su pareja. Con estas nuevas palabras tampoco llega a negar lo que parece evidente… que ella y Rosauro podrían haber tomado rumbos distintos.

Amamia Salamanca Rosauro se conocieron en una fiesta en Ibiza hace 12 años. Su primer encuentro fue completamente casual, en una isla de la que ambos son apasionados. Y de fiesta, algo que a los dos siempre les ha atraído. Enseguida surgió la chispa entre ellos y desde entonces no se han separado. Tan claro tuvo ella que él era el hombre de su vida que después de sus primeras citas llamó a sus padres para decirles que se había enamorado.

«Con Ros nunca me aburro, confesaba Amaia Salamanca sobre Rosauro Varo en el programa de Jesús Calleja

A lo largo de este tiempo han formado una familia numerosa, con tres hijos en común. Sin embargo, no han querido formalizar su romance y no se han casado. «A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más», dijo la actriz hace tiempo. «Aprendemos mucho del otro. Con Ros nunca me aburro y él conmigo nunca se aburre. «, decía a Jesús Calleja en su programa, ‘Planeta Calleja’.