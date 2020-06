«Domingos de verano en casa», así ha titulado el retorno al universo de Instagram Amaia Montero. Una publicación en la que lejos de incluir una imagen de su pasado- algo habitual en los últimos meses-, ha mostrado su nuevo y radical cambio de look. En esta fotografía se puede ver a la cantante visiblemente más delgada, con el pelo recogido con un favorecedor pañuelo y bajo un halo de paz que sus seguidores han captado desde el primer momento. ¿Dónde? Rodeada de un paisaje idílico en el que hay una frondosa naturaleza y bajo unas enormes bajas que no cubren lo más importante: su sonrisa. Tal ha sido el éxito que en tan solo unas horas la cantante ha tenido una interacción de más de 8.000 likes, no obstante, lo que más ilusión puede hacerle son los cientos de comentarios que ha recibido.

Todos destacan su belleza y agradecen a Amaia que vuelva a las redes recuperando la normalidad y es que hace algunas semanas la que fuera vocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ anunció que dejaba el universo 2.0 durante un tiempo «para descansar». Pocos imaginaban que en tan poco tiempo Amaia volvería con tanta fuerza, pero sobre todo derrochando positividad. «BUAAAAAH QUÉ FOTAZAAA. Hermosa Amaia. Que tengas un hermoso domingo», «Bellísima nuestra reina del amor. Que tengas un hermoso domingo de verano en casa», «Me gusta verte bien y sobre todo saber que lo estás. Te quiero y espero que pronto nos volvamos a ver…», «Un placer verte siempre y principalmente bien», «Eres preciosa», son solo algunos de los ejemplos que Amaia Montero ha recibido en su última publicación de Instagram. Todos derrochan cariño, pero sobre todo suponen un empujón para la cantante.

Aunque no solo han resaltado su belleza, también la importancia del dibujo que Amaia luce en su camiseta. Ella es la pintora mexicana, Frida Kahlo, una leyenda que cuenta con muchísimos admiradores al convertirse en un icono de la cultura. «Dos grandes mujeres en una misma foto«, «Qué buena combinación: el paisaje, Frida… pero lo mejor, ¡tú!», «Preciosa con tu vestido» y «Ya lo dijo Frida: ‘Yo te cielo'», son parte de los comentarios que aplauden, además, del excelente físico que luce, la lección del estilismo de Amaia.

Fue a mediados de abril y durante el estado de alarma cuando Amaia volvió a estar en boca de todos y a copar titulares. La artista tuvo un desencuentro con uno de sus seguidores y tras estallar contra él tomó una drástica decisión: se marchaba durante un tiempo indeterminado de sus redes sociales. «Hasta pronto», acertó a decir. Las alarmas entonces se dispararon, pues pocos comprendían el alcance de lo sucedido. El motivo de esta batalla dialéctica no era otro que el hecho de que la de Irún no publicara fotografías actuales, pues podría parecer que vive anclada en el pasado. Ante estas acusaciones Amaia publicó unas palabras que preocuparon a sus followers: «He sufrido muchísimo. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco». Pero con el último paso que Amaia ha dado públicamente la artista de 43 años demuestra que se ha despojado de los miedos y que no quiere esconder nada. Más de dos meses y medio después de esa tremenda bronca, la de Irún ha mostrado su transformación, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Su otro bombazo durante la cuarentena

Durante en la cuarentena y tras su desaparición de redes sociales, Amaia volvió a su perfil para publicar letras musicales, para despedirse de Pau Donés tras su muerte, para recordar a su progenitor, ya fallecido, o simplemente para compartir recuerdos pasados que ya nada tenían que ver con su presente. También para felicitar, por sorpresa, a Malú, ex de Gonzalo Miró y de Amaia, y con quien mantuvo una guerra pública durante algún tiempo. El motivo no era otro que felicitarla por su recién estrenada maternidad, una noticia que la propia Malú compartió en su Instagram. «Enhorabuena Malú, te deseo toda la felicidad del mundo. No creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre», escribió Amaia. Así la cantante demostraba que dejaba atrás cualquier rencilla y que tan solo miraba hacia delante.

Este sueño cumplido por Malú es uno de los que Amaia tiene todavía pendientes, una confesión que hizo en Infobae el pasado año. «Quiero ser mamá, pero no he encontrado el momento. Hasta ahora. Es difícil encontrar una pareja hoy en día, yo siempre estoy viajando de un lado para otro. Si me voy de gira es como si yo me fuera con él a su trabajo…eso no me gusta. Yo tengo mi vida, digamos que soy independiente», dijo.