En ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, el hermano de Rocío Jurado ha revelado que está enamorado de su ex «hasta las trancas». Le gustaría volver con ella, pero «hay que dejar que pase un poco más el tiempo».

Amador Mohedano ha participado en la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. En esta nueva entrega del concurso de Telecinco participan Irene Rosales, Miguel Frigenti y Fani, exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ y ‘La isla de las tentaciones’.

En su regreso a la pequeña pantalla, el programa ha contado con la mujer de Kiko Rivera como anfitriona. El segundo concursante en recibir a sus invitado en casa ha sido Frigenti. El colaborador se ha esmerado por ser un buen anfitrión. Ha preparado platos muy elaborados, ha ejercido como periodista con los rostros conocidos que se han sentado en su mesa y les ha sorprendido con un fin de fiesta muy divertido.

Ha sido en la cena en casa del colaborador de ‘Viva la vida’ cuando el joven le ha preguntado al hermano de Rocío Jurado por su relación con Rosa Benito. Se separaron en 2013, tras una larga temporada en crisis y después de 35 años de vida en común. Ella lo acusaba de no haberle revelado a tiempo los problemas económicos que tenían. Él, por su parte, se encontró con una Rosa completamente renovada y más segura de sí misma tras su paso por ‘Supervivientes 2011’, donde se alzó como ganadora. Una Rosa que se había crecido y se había convertido, por primera vez en su vida, en un personaje por méritos propios, no por estar a la sombra de su marido o de Rocío Jurado.

«Estaré enamorado de Rosa hasta la muerte»

Amador cree que el paso de Rosa Benito por los platos de televisión ha tenido mucho que ver en su separación con la madre de sus cuatro hijos: «Si no existiese el programa hoy estaría con Rosa… Ella se ha dejado querer». Y ha lamentado las críticas que han vertido los colaboradores de ‘Sálvame’ tras la marcha de su exmujer. «Tus compañeros le han dado por todos los lados», le recordaba a Miguel Frigenti.

Al rememorar las circunstancias en las que se produjo su separación, el mánager ha destacado: «Rosa tenía que haber hablado conmigo. Por dos tonterías que pasaban en la isla… Jorge Javier no paraba de gastarme bromas. Les dije: No me gasten esas bromas que no me gusta». Y es que el día de la gala final, Amador le pidió a Jorge Javier Vázquez que dejara de hacer insinuaciones sobre la relación entre Rosa y Montalvo, uno de sus compañeros en el ‘reality’ de Honduras. «Déjate de bromitas, que ya está bien, callaíto», le exigió al de Badalona. La que fuera peluquera de ‘la más grande’ le espetó: «¡Calladito tú!, y si no salte para fuera, este es mi momento y quiero vivirlo». «Me dijo que era su entrevista y que si quería podía irme», ha relatado el representante a sus compañeros de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’.

Siete años después de su ruptura, Amador no ha tenido reparos en admitir que sigue bebiendo los vientos por Rosa. «Estaré enamorado de Rosa Benito toda mi vida, hasta que me muera. Esto (señalando sus alianzas de matrimonio y de noviazgo) no me lo quita nadie y el día que yo falte me acompañará. Se irán conmigo a la tumba. Estaré enamorado de Rosa hasta la muerte. Fue una historia muy bonita».

«Para volver con ella me tendría que tragar mi orgullo»

El de Chipiona lo tiene claro. Rosa Benito ha sido la mujer de su vida: «He sido un hombre muy feliz con Rosa». Desgraciadamente ambos pusieron punto y final a su historia de amor, pero su corazón aún late con fuerza por ella. «Sigo enamorado de Rosa hasta las trancas». Amador no descarta una reconciliación, pero tendría que ser más adelante. «Nos hemos hecho daño los dos. y para volver con ella me tendría que tragar bastantes cosas de mi orgullo, y ella también. Yo no sé si terminaré mis días con Rosa, pero sigo pensando que hay que dejar que pase un poco más el tiempo». Al escuchar su testimonio, Irene Rosales lo ha animado a actuar y no dejar el tiempo pasar: «El tiempo es ahora».

Tras estas sinceras palabras, todas las miradas estarán puestas en Rosa. ¿Qué responderá ella a esta profunda declaración de amor de Amador? Seguro que su respuesta no se hará esperar. Continuará…