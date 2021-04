Este miércoles, Rocío Carrasco habló de su tío, Amador Mohedano: «Por desgracia es familia mía». Ahora es el hermano de Rocío Jurado quien le responde

Están siendo unos días muy complicados para la familia Mohedano. Desde que se anunciara la emisión de la serie documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ muchos de los tele espectadores querían conocer los motivos por los que Rocío Carrasco no se habla con los diferentes miembros de su familia. Más allá de romper lazos con sus hijos, Rocío Flores y David Flores, tampoco mantiene ninguna relación ni con sus tíos ni con sus hermanos.

Este miércoles, cuando se celebró el séptimo episodio donde se hablaba del fallecimiento de Rocío Jurado, Rociíto aseguró que cuando su madre murió su madre este fue el comienzo para una nueva vida para muchos otros. Con esto se refería a la posterior vida mediática que tuvieron Rosa Benito, Rosario Mohedano o Amador Mohedano. Unas palabras que no han sentado nada bien a su tío, Amador, que horas más tarde ha respondido.

Amador responde a su sobrina:» A todos nos mató la desaparición de Rocío»

Ha sido este jueves en la mañana en el programa de ‘Ya es mediodía’ cuando el hermano de Rocío Jurado se ha puesto en contacto con uno de los colaboradores. Amador Mohedano le explica a Miguel Ángel Nicolás en un audio como la muerte de Rocío les cambió la vida a todos sus familiares y no se calla sobre las insinuaciones de su sobrina. Sintiéndose aludido, ha querido asegurar que el día que falleció su hermana, aquel 1 de junio de 2006, la vida les cambió a todos y supuso un gran revés para la familia.

“Al principio me sabe un poco mal lo del morimos, cuando ella dice que muere o desaparece y nos abre caminos para que otros vivamos. Cuando ella muere o desaparece, hay caminos que se quiebran y en los que muchos morimos también por ejemplo, yo. Dejé mi trabajo, mi oficina y todas mis cosas”, ha comenzado diciendo Amador en el audio que comparte con el colaborador. Pero ha querido dejar una cosa muy clara. Y es que ha asegurado que «a todos nos mató la desaparición de Rocío”.

Rocío Carrasco ha anunciado medidas legales contra su tío

El pasado año, el que fuera marido de Rosa Benito hizo una declaraciones muy duras sobre ella y su marido, Fidel Albiac, en ‘Sábado Deluxe’, algo que no perdona y que le lleva a tomar medidas legales contra él. «De esto solo te voy a decir una cosa… Es una entrevista guionizada desde un principio, y del otro, que por desgracia es familia mía, te diré que de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él, primero quiero hacerlo por la vía judicial y luego ya lo haré públicamente. Ya lo haré…», explica anunciando medidas legales contra Amador Mohedano.