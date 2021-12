Amador Mohedano continúa ingresado. El hermano de Rocío Jurado de nuevo sufre un problema de salud que preocupa a los médicos, siendo una fuerte anemia esta vez la que le ha llevado al hospital. Él mismo ha dado la última hora sobre cómo se encuentra, ya que son muchos los que permanecen preocupados por él. «Me han subido a planta y me voy encontrando mejor. Me encuentro bien, hombre, ya hablaremos cuando me den el alta, pero, tranquilo, me siento más animado y con muchas ganas de volver a casa”, dice.

Amador Mohedano, que todavía no se siente preparado para contestar llamadas de teléfono, responde vía WhatSapp a La Razón. Está positivo, aunque cansado y agradece a todos aquellos que le desean una pronta recuperación, en especial, a sus hijos, quienes han estado pendientes de él en todo momento. El que fuera representante de ‘La más grande’ sabe que debe cuidarse a sí mismo así como a su alimentación, pues hace pocos meses también tuvo que ser hospitalizado. Fue hace tan solo unos días cuando en ‘Sábado Deluxe’ revelaron que supuestamente Amador había sufrido una hemorragia digestiva, una noticia que él no ha confirmado ni desmentido hasta el momento. Su afán es recuperarse y olvidar este episodio tan pronto como pueda.

Lo que sí se sabe es que han tenido que realizarle varias trasfusiones de sangre, lo que sin duda ha ayudado a que experimente una mejoría. Poco a poco Amador Mohedano va saliendo a flote, una evolución de la que sus hijos son muy conscientes. Tanto es así que en cuanto le subieron a planta viajaron hasta el hospital de Jerez de la Frontera para estar junto a él. Cabe recordar que en el mes de septiembre el exmarido de Rosa Benito fue ingresado de urgencia por una úlcera sangrante que le mantuvo algunos días hospitalizado.

Aunque se desconoce qué pensamientos le abruman en este momento, lo cierto es que en los últimos días Amador volvía a copar titulares debido al especial que se rendirá en Telecinco a su hermana. Pero ¿qué opina él sobre los 18 contenedores que guardan recuerdos de la artista? «Mi hermana guardaba absolutamente todo. Está bien que la gente conozca esa parte personal de Rocío, que es muy interesante. Hay cosas muy bonitas», comentó. Estas pertenencias son íntimas y gracias a ellas podremos descubrir mucho más sobre la cantante, prueba de ello, las más de 36 toneladas que la conforman.

La situación familiar de Amador no ayuda a su recuperación. Amador se ha visto afectado por los escándalos que protagoniza el clan Jurado, más aún si se tiene en cuenta que muy pronto comenzará la segunda temporada de la docuserie de Rociito. Son muchas las incógnitas que sobrevuelan sobre la segunda entrega, pero todo apunta a que en ella hará referencia a su tío Amador y a otros miembro de la familia. «Que esperen a otoño», ha repetido Rocío Carrasco en alguna ocasión como advertencia a lo que está por venir.

