Amador Mohedano no ha tardado en responder a las últimas palabras de Carmen Borrego. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha hecho saltar las chispas en el seno de la familia Flores después de asegurar que ve imposible la reconciliación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores.

“Ya tenemos cuatro Campos sin labrar”, ha bromeado el hermano de Rocío Jurado sobre el clan de las malagueñas. “Dicen que no van a hablar. ¿Entonces por qué están ahí?”. Muy sincero, el ex de Rosa Benito ha asegurado que no entiende que Carmen Borrego, Terelu y María Teresa Campos se pronuncien sobre los miembros de su familia. «Yo no puedo escuchar a María Teresa mirando al cielo diciendo: ‘Rocío, levanta la cabeza y haz justicia con tu hija. Tú que eres su madre postiza, habla con ella y dile: ‘Oye, Rocío, que esto no puede ser, que tienes a tus hijos y a tus hermanos abandonados».

Rosa Benito responde con crudeza a la dura confesión de Amador Mohedano sobre el suicidio

Amador Mohedano estuvo a punto de suicidarse: “Pensé en tirarme desde mi ático”

Amador Mohedano: «Sigo enamorado de Rosa Benito» /[lista_enlaces] «Ellas están cobrando su dinerito» [caption id="attachment_2266804" align="aligncenter" width="1200"] © Telecinco[/caption] [caption id="attachment_2266804" align="aligncenter" width="1200"]© Telecinco[/caption] El que fuera mánager de ‘la más grande’ cree que la amistad entre las Campos no es tan férrea como ellas demuestran públicamente. “Ellas están cobrando su dinerito por sus portadas, lo cual me parece perfecto, pero si luego yo te pregunto, contesta. Sé un poco valiente”, les ha reprochado. Incluso cree que las recientes declaraciones de Carmen Borrego al revelar datos sobre la inexistente relación entre Rociíto y sus hijos ha tenido consecuencias: “¿Amistad? ¿Dónde está la amistad? Sé que tu hermanastra y Fidel están totalmente cabreados”, ha explicado este lunes en ‘Sálvame’. «Yo es que cada vez que he visto tanto a Terelu como a Carmen, desde el principio cuando estaban en ‘Sálvame’, no las veía. Cuando empiezan la guerra y las tiranteces sabía que éstas se iban corriendo. Es la madre las que le tiene que decir: ‘Ahí, no. Eso no lo voy a aguantar yo, así que id barriendo que nos tenemos que quitar de aquí».

Apoya a Antonio David Flores y a Olga: «Espero que no lleguen a una tragedia»

Amador Mohedano está al tanto de todo lo que se ha dicho en torno a su familia. Incluido Antonio David Flores, con el que se ha comunicado vía telefónica. Sobre las supuestos ‘affaires’ que varias mujeres aseguran haber tenido con el malagueño, ha dicho: «Será verdad alguna cosilla o habrá muchas exageraciones, me imagino. Me jodería mucho que el matrimonio se rompiera. Mi sobrina y mi sobrino David están con ese padre como locos y con Olga, así que entiendo que puedan sufrir muchísimo. Espero que no lleguen a una tragedia». Y ha recordado que por asuntos similares su matrimonio con Rosa Benito se fue al traste. Aprovechando que hablaba ante las cámaras de ‘Sálvame’, le ha enviado un «mensaje de ánimo». «Dile a Olga que todo cambiará». Al escuchar las declaraciones de Amador, Kiko Matamoros ha manifestado: «A Amador ya ha llegado un punto en el que todo le da igual y dice lo que piensa. Y me gustar verlo así».