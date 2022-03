A mediados del pasado mes de febrero, Álvaro Morte se mostró muy crítico con el éxito que Jorge Javier Vázquez cosechaba en el teatro con su obra ‘Desmontando a Séneca’. Fue duro al valorar al presentador en su faceta como actor y en su momento fue claro cuando decía que “me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público”, decía. El presentador de ‘Sálvame’ en un principio no quiso darle importancia, dejando que sea su público quien, a través del apoyo a su obra, le respondiese, aunque al final quiso defender el esfuerzo invertido en su espectáculo y su valía como actor: “Lo que hago es hacer bien mi trabajo”, sentenciaba. Ahora, le toca el turno de palabra al profesor de ‘La casa de papel’.

Vídeo: Europa Press

Álvaro Morte ha querido dar un paso atrás en la guerra que inició contra Jorge Javier Vázquez, y asegura que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no reflejaban su auténtica opinión sobre el presentador en su papel como actor, ni tampoco una crítica hacia el éxito de ‘Desmontando a Séneca’. Lo hace justo cuando la obra teatral ha bajado su telón para siempre y después de que Jorge Javier Vázquez reconociese su deseo de tomarse un respiro tras dos años sin fines de semana libres. Ahora, en este contexto, Álvaro Morte quiere excusar su crítica y matizar, en parte, sus palabras que hicieron daño al presentador y que provocó un movimiento viral de apoyo hacia una apuesta alternativa a la cultura.

“Yo es que, además, no estaba haciendo referencia a esa función. Me refería, un poco más, a la situación teatral, en general es que todo eso está sacado de contexto, pero es igual, prefiero hablar de otras cosas”, asegura Álvaro Morte que desea desligarse de la controversia que le enemistó con parte del público que apoya a Jorge Javier Vázquez y que no le excluye de seguir también los trabajos que el actor desarrolla en otras vías. Parece que la guerra llega a su fin, pero este comentario provocó que varios famosos quisieran mostrar su apoyo al presentador acudiendo a su obra y destacando su buen hacer sobre las tablas. Vea el vídeo para conocer exactamente cómo trata de salir airoso Álvaro norte de la polémica.