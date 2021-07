Terelu Campos ha compartido imágenes de su fiesta en Málaga y sus seguidores han estallado contra ella, ya que no luce mascarilla ni guarda la distancia de seguridad.

Terelu Campos, por fin, está en su «Málaga querida». La colaboradora de televisión siente una unión muy especial con la Costa del Sol y siempre que puede se escapa para disfrutar de unos días de desconexión. A pesar de que este 2021 ha podido hacerlo en muy pocas ocasiones debido a la crisis sanitaria, este mes ha hecho un parón y ha iniciado sus vacaciones en este punto del mapa. Este fin de semana, de hecho, trataba de disfrutar al máximo y se arrancó a cantar a cantar, demostrando sus dotes frente al micrófono. Se mostró feliz, no obstante, no imaginaba el huracán que llegaba a su vida con esta y otras imágenes que ella misma compartía en su perfil. Y es que en estas instantáneas no porta mascarilla y tampoco guarda la distancia de seguridad, dos detalles en los que ha reparado la audiencia. Por ello, han estallado contra ella, tal y como se puede leer en muchos de los comentarios que rezan en su Instagram.

«Así pegaditos y sin mascarilla después vendrán los lloros, el yo lo hago todo bien«, «La mascarilla de adorno. Después en los programas decís que no os acercáis… Qué hipocresía», «¡Ponte la mascarilla! Que sois las que menos ejemplo dais«, No cumples la distancia y encima cantas. ¿O es conviviente? Luego dirá es que yo estuve con mi madre sin hacer vida social» o «¿En Málaga no hay pandemia?» son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en sus últimas publicaciones. Terelu ha preferido mantenerse al margen y no responder a ninguna de las personas que se han indignado con su actitud. Llama la atención que dada la repercusión tampoco haya desactivado los comentarios en la red social, una opción por la que optan cada vez más famosos cuando hay polémica.

Alguno de estos usuarios hacen referencia a cuando ella se contagió de covid y es que entonces ella se mostró aterrorizada por las posibles consecuencias. Fue en el mes de mayo, una fecha sobre la que ella ha hablado con un gran temor. «Cuando me comunicaron que era positiva me embargó el pánico. ¡Qué cara no pondría! La enfermera que me hizo la prueba me dijo: ‘Si quieres tomar un Lexatin tómatelo porque es normal», comentó la hija de María Teresa Campos. Ahora con medidas más relajadas, Terelu sigue en Málaga, donde está rodeada de amigos y momentos de ocio. Quizás a partir de ahora tenga más cuidado y sea más precavida, debido a las críticas que está recibiendo desde hace tan solo unos días. En la actualidad en Málaga han subido 150 puntos en solo 3 días, una cifra que muchos consideran preocupante y que lleva a ser mucho más cuidadoso si cabe.