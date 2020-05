Alonso Caparrós ya no esconde sus problemas con las drogas. Si hubo un tiempo en el que no quería hablar de ese tema, algo normal por otra parte, ahora quiere compartir su experiencia y el sufrimiento que le ha dado para concienciar así a los demás sobre estos problemas y todo lo que pueden acarrear. Así mismo ha querido hacerlo en un directo a través de Instagram con Sofía Cristo. Ambos quisieron que sus seguidores tuvieran conciencia de lo mal que lo había pasado el presentador de televisión debido a sus problemas de drogadicción.

Cuando comenzó el confinamiento, Sofía Cristo ha querido hacer diferentes vídeos a través de Youtube para ayudar a las personas drogodependientes a salir de ese infierno. Bajo el nombre de ‘Pongámonos a ello’ (PAE), la hija de Bárbara Rey comparte semanalmente un vídeo en el que aborda temas relacionados con la enfermedad de la adicción, las drogas y su repercusión. Además, en dicho proyecto también cuenta con testimonios de otras personas que también han pasado por lo mismo. Siendo uno de ellos Alonso Caparrós, que desde hace unos años ha compartido de manera pública su bajada a los infiernos por culpa de las drogas.

Por este motivo, el presentador ha querido compartir su experiencia para ayudar a otras personas drogodependientes y lo ha hecho a través de un directo de Instagram con Sofía Cristo. La DJ. ha querido agradecer su presencia y el que él haya sido valiente al contar públicamente sus problemas con las drogas: «Para mí solamente no es superar una adicción, es un reto intelectual y espiritual. Son tantas cosas».

Alonso Caparrós ha contado el nivel de drogodependencia que tenía: «En mi caso fue brutal, ya sea por genética o por las circunstancias, el enamoramiento fue muy brutal, muy atroz, soñaba con montañas de cocaína y me atrapó de una manera bestial y esa sensación sigue latente. Fue una invasión». Además ha querido dar los motivos por los que sentía la necesidad de tomar drogas: «Era como esconderme, era más evasión de huir de mí mismo. Dependía de la época de mi vida. He pasado fases que eran cada 20 días o fases, de dos días», ha asegurado.

El presentador de televisión ha querido confesar que él sabía desde el primer momento lo que le estaba ocurriendo y que era adicto a las drogas. «Yo fui consciente desde el principio y desde ese momento, estuve con muchos tratamientos, y no pude con ellos. Y no sé por qué fue…». De hecho, ha confesado que ha probado diferentes tratamientos para lograr superar este problema: «Estuve ingresado en la López Ibor, durante 10 o 15 días y luego estuve con un especialista las 24 horas del día durante siete meses. Me cuesta mucho contar mi experiencia porque yo he pasado por todos los tratamientos que te puedas imaginar y siempre he tenido un apoyo terapeútico», ha añadido.