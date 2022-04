Almudena Cid y Christian Gálvez rompieron su relación el día 23 de noviembre, tal y como pudo saber SEMANA. Fue el presentador quien tomó la drástica decisión tras 15 años juntos y desde entonces ambos han permanecido en silencio. Apenas han dado detalles de su ruptura hasta que la gimnasta dado explicaciones sobre cómo se encuentra: «He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!». La actriz ha logrado dar ese paso gracias al teatro, el cual ha resultado ser su mejor medicina, de hecho, ella habla de la interpretación como una fuerza «sanadora» y su mejor terapia. «Había frases que me hacían tener la paciencia que necesitaba como ‘Es que se acabó el amor’. Entiendes que eso es una consecuencia, no la causa (…) Comprendes que se necesita tiempo para aclarar las cosas», asegura Almudena en ‘In Style’.

Habla de la obra ‘Una historia de amor’, la cual se estrenó pocos días después de que su relación con Christian Gálvez saltara por los aires. «Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y para mí el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena ser parada. Me ha hecho entender muchísimas cosas sobre mí y en general sobre todo», explica Almudena Cid. Precisamente este campo que tanto le ha aportado a nivel profesional y personal, ha valido también a Almudena para empatizar todavía más con el resto, aunque no siempre haya salido ganando con ello.

«Te conviertes en alguien mucho más empático. Esto a la vez puede generar muchísimos problemas. Yo estoy en ese límite, me pongo mucho en el lugar del otro y lo tengo que controlar porque me empapo del dolor ajeno y ya bastante tengo con lo mío«, dice la expareja de Christian Gálvez. Y es que para Almudena no ha sido nada fácil superar este trance, ya que, tal y como nos aseguró un familiar directo de ella, Christian le dejó por sorpresa. «Todos los que la queremos estamos sorprendidos. Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué«, dijo a SEMANA en exclusiva.

Mientras tanto Christian Gálvez está centrado en su vida en común con Patricia Pardo. El locutor de radio de ‘Cadena 100’ ya conoce a su familia política y no duda en hablar sobre, quién sabe, si una futura paternidad con la gallega. Justo en el programa que él presenta cada fin de semana contó cómo sería él si se estrenara como padre, declaraciones que poco después coparon titulares de forma inevitable. «Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos (…) A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila, lo que haga falta», espetó delante del micrófono.