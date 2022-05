Aunque la última etapa de su vida ha sido especialmente complicada y marcada por el fin de su matrimonio con Christián Gálvez, Almudena Cid nunca ha perdido la sonrisa. La exgimnasta está afrontando con mucha entereza su separación. Primero se refugió en su trabajo como actriz y, ahora, ha querido desconectar durante unos días. Ha hecho las maletas y ha viajado a una isla que siempre invita a la evasión: Ibiza.

Desde la isla Pitiusa nos ha regalado algunas bonitas imágenes que ha compartido en redes y en las que derrocha felicidad. De este modo la vemos muy sonriente, en bikini, dispuesta a pegarse el primer chapuzón de la temporada. También salir a cenar con un elegante ‘jumpsuit’ en color negro. Está acompañada por un buen amigo, Paul Duvide, quien ha trabajado como regidor de la última obra de teatro de la vitoriana, ‘Una historia de amor’. Durante estos días va a aprovechar para enfrascarse en la lectura. El libro que está leyendo es significativo. Un manual escrito por uno de los gurús de la autoayuda Jeff Foster, ‘La senda del reposo’, en el que se descubre «el valor necesario para amarlo todo».

La nueva vida de Almudena Cid

La exgimnasta está atravesando una auténtica montaña rosa de emociones durante estos últimos meses. Su ruptura sorprendió mucho ya que formaba uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social. Llevaba once años casada con el presentador, catorce como pareja. Fiel a su carácter alegre, está intentando sacar una sonrisa de esta etapa de profundos cambios. El pasado mes de marzo, realizó la mudanza a su nueva casa. Unas imágenes que te mostramos en la revista SEMANA. Almudena Cid se ha trasladado a un dúplex muy coqueto situado en el municipio madrileño de Móstoles, ciudad natal de su expareja, que cuenta con terraza y zonas comunes.

Mientras que Christian Gálvez ha comenzado una relación con su compañera de Mediaset, Patricia Pardo. En distintas ocasiones, no ha dudado en realizar distintas declaraciones de amor públicas. «Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte, es guerrera, es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino», afirmaba hace tan solo unos días con motivo del ‘Día de la Madre’ en el programa que presenta en ‘Cadena 100’. «Ojalá siga cerca de mí. Ojalá siga dando ‘pasiños’ a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza», añadía con evidente emoción. Asimismo, indicaba que siempre estará agradecido porque ella le ha elegido como su más fiel «escudero», también que le haya incluido como parte de su familia: «Eso vale oro».

