Días de luces y sombras. Nada que no hayamos experimentado antes. Siempre hay algo que despierta a la bendita normalidad y sorprendentemente, en esta ocasión, es el olor a laca. Antes para un moño, ahora para un peinado de 1930. Un olor puede devolverte a tu hogar, a algo común, a tu interior, a un lugar que ya viviste. Y entre tanto movimiento emocional puedo decir que se agradece. 📷 @pedrovaldezate #actriz #actress #set