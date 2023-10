El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se casa con Teresa Urquijo

Para muchos ha sido una auténtica sorpresa. José Luis Martínez-Almeida se casa con Teresa Urquijo próximamente, una boda que tendrá lugar en la finca Los Molinillos, situada a las afueras de Madrid. Un paso al frente que deja ver que para ellos su diferencia de edad -22 años- no ha sido en absoluto un problema para ellos. Fue hace solo cuatro meses cuando posaron juntos en Las Ventas, una cita en la que confirmaron el noviazgo y tras la que se supo el parentesco que ella tiene con la Familia Real. Y es que la madre de Teresa, Beatriz Moreno, es prima del Rey Juan Carlos, lo que evidencia lo bien relacionada que puede estar.

El enlace que se celebrará en el año 2024 ha sido avanzado por la periodista Beatriz Cortázar en Es Radio, donde han explicado que el 'sí, quiero' llegará en primavera. El enclave elegido es una casa familiar rodeada de zonas verdes, el cual acogerá a cientos de invitados, siendo una incógnita todavía el nombre de muchos de ellos. De lo que sí se está casi seguro es de que el político saldrá a desmentirlo: "El alcalde ha dicho que lo desmentirá". Palabras tras las que Cortázar aportaba más datos: "No se ha hecho lo que es tradicional, la pedida de mano, las familias se reúnen en un domicilio. Son muy tradicionales. Cuando todavía mucha gente no estaba informada de los planes, que vengamos a contarlo, pues no les hace gracia".

¿Quién es Teresa Urquijo?

Nos remontamos al día 4 de junio para hablar de la primera vez en la que Teresa Urquijo se convirtió en un personaje público. Aunque entonces se le pudo ver algo nerviosa, poco a poco se fueron conociendo detalles de su vida más desconocida. Pero, ¿quién es ella? Teresa, de perfil bajo, ha estudiado en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y cuenta con un doble Grado en Derecho y Administración de Empresas. En la actualidad trabaja como analista de inversión en Merlin Properties, una compañía inmobiliaria en la que parece estar feliz. Pero Teresa guarda aún más vínculos con personas de alta alcurnia. Su padre es Lucas Urquijo Fernández de Araoz, bisnieto del médico, científico y escritor Gregorio Marañón.