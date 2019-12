4 Preocupada por los kilos que está cogiendo

Otra cosa que estoy llevando bastante mal son los kilos que estoy poniendo. A la última revisión que fui, la ginecóloga me dijo que había puesto 10 kilos. Me embajoné un poquito, la verdad. Ella me dijo que estuviera tranquila, me dijo que había gente con el mismo tiempo de embarazo que yo con muchos más kilos. Es algo normal. Me dijo que cuando para me quedaría con dos o tres kilos, no más. Eso me tranquilizó, pero es algo que se me ha quedado ahí… Me pregunté cuántos kilos habré puesto unos días después de visitar al médico…