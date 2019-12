Alma Cortés Bollo ha vuelto a su canal de Mtmad con uno de los vídeos más esperados desde que lo inauguró hace apenas unos meses. La joven ha recibido la mejor de las sorpresas por parte de su madre, Raquel Bollo, y sus mejores amigas. Y es que entre todas le han organizado una ‘baby shower’

La joven solo sabía que tenía que arreglarse y maquillarse, y le citaron a una hora en casa de su madre. Y dicho y hecho, acompañada de su hermano y su abuela, Alma llegó con un pañuelo en los ojos para que no viera nada de lo que le habían organizado. Con la ayuda de un amigo, Alma entró hasta el salón de la casa, donde se encontraban todos los amigos.

«¡Sorpresa!», gritaron todos. La cara de Alma no podía ser de más emoción. Y es que no se podía creer lo bonito que había quedado todo. Golosinas, globos, tartas, una cesta muy grande con regalos para su bebé y lo más importante para ella: el cariño de todos los suyos, que no podían estar más felices con esta cita.

Y llegado el momento, Alma y su novio, Juan José, tenían preparado un juego para desvelar el sexo y el nombre de su bebé. Lo hicieron con un globo gigante, que al pincharlo, salía confeti de color azul, en caso de que fuera niño, o rosa, en caso de que fuera niña. Y el bebé que esperan es ¡¡¡niña!!!