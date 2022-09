Todavía en una nube tras proclamarse Miss Universo Spain 2022 en Tenerife, Alicia Faubel ya ha comenzado la carrera para representar a España en el certamen internacional dentro de tres meses. Nació en Valencia hace 25 años, pero a sus espaldas tiene una amplia trayectoria como modelo que la ha llevado a vivir por distintos puntos del mundo, de Filipinas a Hong Kong o Dubái. Emocionada, feliz y con mucha ilusión afronta esta nueva etapa en su vida: “Miss Universo es un trabajo como otro cualquiera. De ser una embajadora, de inspirar, de lanzar un mensaje…”, afirma con mucho aplomo.

Pregunta: ¿Qué crees que ha valorado el jurado en ti para que consiguieras el título de Miss Universo Spain 2022?

Respuesta: Poder ver que soy una persona muy disciplinada, que si trabajo por algo lo voy a conseguir. No me rindo, soy luchadora y constante. Lo que más me llena de Miss Universo es que no solo eres juzgada por una apariencia física.

P: ¿Qué le quieres imprimir a este título?

R: Quiero demostrar que una mujer puede ser una combinación de su belleza exterior, que realmente es el reflejo de su belleza interna, y de inteligencia. Una mujer es más que solo un físico.

P: ¿Piensas que va cambiar mucho tu vida?

R: Realmente no, porque llevo desde los 17 años por el mundo trabajando como modelo y seguiré viajando como hasta ahora.

P: Has dicho tras ser coronada que te gustaría ayudar a las jóvenes con problemas alimenticios.

R: Empecé en la moda muy joven y me obsesioné porque me dijeron que no era lo suficientemente delgada para trabajar. Eso me creó inseguridades y complejos porque entonces no tenía la fuerza que tengo ahora, que no me afectan los comentarios porque sé que no se puede complacer a todo el mundo. Por eso me gustaría a través de este título ayudar a las jóvenes a superar estas situaciones.

P: ¿Llegaste a necesitar ayuda profesional?

R: No, lo superé gracias a mi propia fuerza, no tuve que ir a terapia porque pude controlarme a tiempo. En mi primera agencia de modelos en Hong Kong me decían que no conseguía trabajo por las medidas de mis caderas. Me pasé tres meses sin hacer nada y cuando me fui a una nueva no paraba de trabajar porque precisamente tenía las caderas anchas. Aprendí que lo que eran imperfecciones para unos para otros era lo que me iba a hacer destacar. No llegué a estar diagnosticada con anorexia, pero sí tuve trastorno alimenticios de hacer dietas extremas como comer solo piña tres días porque me veía gorda y pesaba diez kilos menos que ahora.

P: ¿Cuáles son tus virtudes?

R: Soy una persona muy paciente porque sé que las cosas llevan tiempo y hay que trabajar por ellas. También soy disciplinada.

P: ¿Y defectos?

R: Tiendo a ser muy perfeccionista y eso no es bueno porque te lleva a un nivel de autoexigencia excesivo. Tengo que aprender a relajarme y ver que no todo puede ser perfecto.

P: Has estudiado interpretación, en un futuro ¿dónde te ves de modelo o actriz?

R: Lo que surja, porque soy bastante polifacética, aunque quizás me decante más por la interpretación. Me gusta más porque puedes ser otra persona diferente y me parece muy interesante y divertido.

P: ¿En tu familia hay tradición en este mundo?

R: Yo soy la primera. Mi padre tiene una bodega y mi madre se dedica a la importación-exportación.

P: ¿Y cómo lo han vivido?

R: Se lo veían venir porque de pequeña ya me gustaba hacer shows en casa. Le quitaba los zapatos y el maquillaje a mi madre y me ponía a bailar y cantar. Siempre me han apoyado porque mientras sea feliz ellos están contentos. Mi abuela y mi madre son mi inspiración y mi modelo a seguir. Soy quien soy por tenerlas a ellas.

P: Tu novio vive en Emiratos Árabes, ¿cómo lo lleva él?

R: Mi prioridad es mi familia, la salud y mi carrera, porque sin las dos primeras la profesión da igual. La familia para compartir las alegrías y la salud para poder disfrutar. Y después de eso el amor. Desde el principio he sido muy clara y él lo aceptó y lo entendió. Creo que se puede compaginar y cuando el momento adecuado venga me dedicaré mas a mi relación. Eso sí, en el futuro me gustaría tener una familia muy grande porque yo soy hija única y echo de menos tener hermanos.

P: ¿Cuándo tienes tiempo libre qué te gusta hacer?

R: Soy súper tranquila. Me encanta estar en casa, ver series, el cine, comer… Pasar tiempo con mi familia en Játiva, el pueblo de mi abuela, ir a tomar una horchata con fartons, pasear por la playa de la Malvarrosa con mis amigos… Nada del otro mundo. También me gusta estar sola.

P: ¿Qué haces para mantenerte en forma?

R: Entreno mucho porque me gusta y me pone de buen humor. Me encanta el boxeo, lo hago desde los 15 años.

P: ¿Cómo es tu estilo?

R: Creo que rompo con lo que está considerado el estilo de una Miss porque soy más de deportivas que de tacones y más fashion.

CRÉDITOS

Fotógrafo: José Urbano

Maquillaje: Andrés Felipe by MUBA

Peluquería: Eduardo Morales y Janira Backstage by Longwell Spain

Vestuario: Vertize Gala y Deiver Luengo

Localización: Los Olivos Beach Resort

Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org.