7 Pidió perdón a Marta, aunque a su manera

«Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas, en muchas cosas…Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda», dijo a Ana Rosa Quintana.