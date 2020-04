Alfonso Merlos se ha convertido en el protagonista de la actualidad de una manera que él mismo no esperaba. De hecho, el motivo que lo ha traído al foco de la noticia nada tiene que ver con sus intervenciones como comentarista en los debates políticos en algunos platós de televisión.

En medio de la polémica, SEMANA se ha puesto en contacto con el periodista, que dice rotundo que prefiere no pronunciarse al respecto: «La verdad es que no voy a aclarar nada, voy a guardar silencio. De hecho, podría haber pedido el derecho de rectificación de interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad, y no lo he hecho», empezaba diciendo.

El periodista, consciente del revuelo mediático que se ha levantado por el vídeo, se muestra tranquilo: «Es un tema que lleva varias horas en circulación y que estará en circulación. No tengo el menor interés en alimentarlo ni en aportar mayores explicaciones sobre la vida íntima de las personas, y menos en la situación por la que pasa el país».

Además, Alfonso Merlos explica la situación a SEMANA: «El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto, no quiero añadir nada más. Esa es la situación. Por mi parte, no me voy a pronunciar de ninguna manera», declara. En cuanto a si se ha puesto en contacto con Marta López tras la polémica, Alfonso incide en su negativa a hablar más del tema: «No te voy a decir ni una cosa ni la contraria».

Alfonso Merlos está muy sorprendido con todo lo ocurrido, pero prefiere no alimentar el revuelo. Tampoco habla de Marta López, que a finales de 2019 aseguraba estar muy ilusionada con el periodista. Sin embargo, esta felicidad se ha visto truncada después de que durante una videollamada que estaba haciendo Alfonso Merlos apareciera una chica en bikini por detrás en plena emisión. Durante una emisión en directo, Merlos opinaba sobre la gestión del Gobierno durante este régimen excepcional de confinamiento.

La conexión se hacía desde el interior de su vivienda. En un momento de la entrevista se ve cómo esta chica en ropa interior atraviesa el salón. La extraña aparición de esta joven en paños menores no ha pasado desapercibida para los espectadores que veían esta videollamada en directo. Tampoco han pasado por alto este detalle las redes sociales, donde enseguida se ha comentado el fatal ‘momento’ del colaborador del programa de’ Ya es mediodía’, que rápidamente han calificado como «pillada».

Marta López no daba crédito a lo ocurrido cuando SEMANA se ponía este pasado jueves en contacto con ella: ««Es una situación muy desagradable», comenzaba explicando. «Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija», continuaba diciendo para aclarar ante la duda de la identidad de la chica. «No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad», detallaba la madrileña. Lo último que nos añadía, con la voz firma, era que: «Sé quién es perfectamente».