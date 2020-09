Alexis Ledgard está mucho más cerca de descubrir quién es su verdadero padre tras descubrir que no es Bigote y así lo revela a la revista SEMANA.

Cuando Alexis Ledgard descubrió que no era el hijo biológico de Bigote Arrocet respiró tranquilo. Así se lo reveló a SEMANA cuando la noticia comenzó a correr como la pólvora. «Aunque es una alegría haberlo sabido porque al final no tengo un padre así, es cierto que es una decepción porque he estado engañado durante más de cuarenta años«, espetó entonces. Se sentía perdido, pues la persona que creía que era su padre finalmente no lo era, lo que rompió por completo sus esquemas. Sin embargo, su plena intención era la de seguir con su vida. Meses después de conocer que el resultado de la prueba de ADN negaba cualquier parentesco entre el cómico y Alexis, Ledgard nos confiesa que está muy cerca de saber, por fin, la identidad de su progenitor.

A pesar de que con su madre la relación no marcha ni mucho menos bien, el propio Alexis ha iniciado una investigación que le aproxime a la verdad que tantos años ha perseguido. Está indignado, pues no entiende que su nombre y apellidos pueda ser un secreto para él, pero así lo ha decidido su madre, Anette Ledgard. «Mi madre me dijo que había otra persona, que Bigote no era mi padre. Ahora estoy más cerca, de hecho, he conseguido contactar con la vecina de enfrente de la casa donde vivíamos. Imagínate lo que he tenido que mover para ello…», comienza diciendo este joven de 40 años. No ha sido fácil acceder a ciertas pistas, no obstante, él no se rinde, ni siquiera se plantea tirar la toalla en esta infatigable lucha.

«Yo sé de un nombre y me han dicho que es un hombre inglés. Yo recuerdo cuando con 3 o 4 añitos que mi madre iba a visitar a otro señor… según la vecina me dijo que yo siempre pedía un padre», dice con tono melancólico a esta revista. «Toda mi vida había estado orgulloso de mi madre pensando en que no me había engañado y que me había dicho quién era mi padre biológico y luego mira esto. Ha sido un verdadero palo», asegura Alexis. Todavía es una incógnita el momento en el que descubrirá de quién se trata, pero el hecho de acercarse a la verdad es cuánto menos para él reconfortante. «Me gustaría que mi madre me diera más detalles», apunta.

En la misma entrevista Alexis Ledgard nos habla de Bigote, el cual no ha vuelto a España desde que hiciera las maletas antes del estado de alarma. «Es un cobarde«, dice. Sus palabras reflejan que ya nada existe entre ambos y que su único deseo es el de estar tranquilo y saber, algún día, el hombre que junto a su madre le trajo al mundo. Mientras se despeja este secreto, Alexis ha revelado la extraña llamada que se produjo hace algunas semanas en su teléfono móvil. Esta procedía de Carmen Borrego y es que la hija de María Teresa Campos se puso en contacto con él cuando se descubrió que Bigote no era su padre.

«Le dije que me alegraba de que me llamara, pero sentí que había llegado tarde esa llamada. Me llamó de buenas, pero luego pensé que solo me había llamado por su interés. Ella quería llevar la información a su programa ‘Viva la vida‘…(…) Yo le comenté que siempre había dicho la verdad. Siempre me he considerado el apartado. Me dijo que era para estar informada, saber de mí…ya que se iba a tocar el tema. Fue una llamada muy normal», comentó a este medio.