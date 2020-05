Alexia Rivas ha enviado un mensaje alto y claro para explicar por qué se ha trasladado a Ponferrada esta semana. La novia de Alfonso Merlos ha publicado un video en sus redes sociales para aclarar que se ha ido a su ciudad natal por motivos médicos. Una causa que justifica su viaje, y el de su acompañante.

«Me están llegando muchos mensajes. No voy a entrar al trapo de absurdeces, pero cansa», explica la reportera en un video. «Se dicen cosas sin tener ni puñetera idea de la realidad y en este país parece que uno puede soltar y tirar la piedra y no saber ni contrastar lo que hay en el trasfondo y se queda tan a gusto. Lo primero que os quiero leer que el BOE dice que para trasladarse de una provincia en Fase 1 a otra en Fase 1 son motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia, asistencia y cuidados de mayores, dependientes y personas con discapacidad, causas de fuerza mayor».

Un viaje «por motivos médicos»

«Desgraciadamente tenía que estar en Ponferrada por motivos médicos. Soy de Ponferrada y tengo aquí mí médico de cabecera. Cuando una persona por causa mayor tiene que asistir a un médico sí o sí y demás no está en condiciones de viajar sola para ir al médico, la persona que vive con ella, debido a esa causa mayor, puede acompañarla al médico», añade Alexia. La periodista que ha recibido mensajes de paisanos enfadados, asegura que en su ciudad se siente a gusto en su tierra y no tiene intención de esconderse. «Dicen que nos han hecho fotos… Entiendo que soy noticia, me da igual. Libertad de expresión para todo el mundo. Aquí no me siento como una persona a la que se hagan fotos. Toda mi vida está aquí en Ponferrada, mis estudios, mis amigas y cuando vengo aquí mi vida sigue siendo la misma».