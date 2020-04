Este lunes 27 de abril Alfonso Merlos ha reaparecido en televisión. El periodista acudía una vez más como contertulio a la mesa política, sin embargo, acaparaba todas las miradas por su vida personal. Después de que el pasado jueves se colara una mujer en paños menores durante una videollamada en el canal de Youtube ‘El estado de Alarma’ y cuya identidad descubrió SEMANA, el colaborador se ha confesado en ‘El programa de Ana Rosa’. Ella era Alexia Rivas, una reportera de Socialité que ha confirmado haber comenzado una relación sentimental con él después de Marta López. Días después de estar en boca de todos y tras muchos rumores, la joven ha amenazado con demandar cualquier información que la difame. Así lo asegura el despacho de abogados que la defiende, el cual ha enviado un comunicado al que ha podido acceder esta revista.

«Ante las graves difamaciones vertidas contra nuestra defendida por algunas personas a través de medios públicos, como así ha ocurrido en algún programa de televisión y en otros medios escritos, la misma perjudicada, doña Alexia Rivas Serrano, sin prejuicio de emprender las acciones legales y/o jurídicas que la propia ley la ampare, manifiesta lo que sigue: «En el transcurso de los últimos días he presenciado con gran tristeza y decepción cómo se han atribuido a mi persona y difundido hechos con información no veraz y difamatoria y además se han vertido declaraciones que atentan gravemente contra mi intimidad y contra mi propia imagen, constituyendo todo ello una clara conculcación al derecho al honor». Por todo lo anteriormente expuesto, el despacho Lacaci & Delgado abogados , en presentación de los intereses de doña Alexia Rivas Serrano independientemente de las posibles acciones judiciales que pudieran ejercitarse, requiere a todos los medios a que no difundan información, no veraz o que no esté debidamente contrastada, con la realidad de los hechos que se pretenden difundir, así como abstenerse de difundir o publicar, por cualquier medio, todo comentario difamatorio, injurioso o calumnioso en contra de nuestra representada, a fin de no vulnerar el honor y la propia imagen de nuestra clienta, quien, no obstante, se reserva todas las acciones legales oportunas para restituir su derecho al honor y propia imagen«, dice en el escrito.

De este modo, Alexia trata de protegerse tanto de lo que puedan decir en algunos programas como fuera de ellos. A pesar de la fortaleza que ha mostrado en sus últimas apariciones en programas de televisión tras el escándalo, la periodista de Mediaset dice estar desolada con todo lo que la envuelve en estos momentos. De hecho, este fin de semana intervino en ‘Socialité’ y, aunque se mantuvo muy entera en toda la conexión que realizó desde casa de Merlos -domicilio en el que ahora vive-, hubo un instante en el que rompió a llorar. Fue al hablar sobre su familia. Tuvo que detenerse y respirar profundo para confesarse sobre qué le habían dicho los suyos tras convertirse en una de las protagonistas de la cuarentena. «Mi familia me ha pedido que por favor salga con elegancia de todo esto», comentó Alexia Rivas.

Las palabras de Merlos en ‘El programa de Ana Rosa’

Mientras Alexia ha defendido a capa y espada a Merlos en televisión y ha mantenido que Alfonso estaba soltero cuando ellos comenzaron a conocerse, Marta López ha mantenido otra versión completamente dispar. Y es que Marta asegura que el mismo día en el que tuvo lugar la ‘pillada’ a Merlos, el periodista le había pedido matrimonio vía WhatsApp. Sobre todo este asunto ha sido preguntado el periodista y, aunque en un principio no quería dar demasiados detalles sobre su vida personal, finalmente ha respondido a las preguntas de Ana Rosa Quintana.

Merlos asegura estar soltero, no haberse saltado él el confinamiento y, además, ha pedido perdón a su ahora expareja, Marta López. «Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas, en muchas cosas…Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda», ha dicho.

No obstante, Merlos ha desvelado que se encuentra bien: «Estoy sereno y estoy fuerte». Eso sí, disgustado por el alcance que ha tenido este triángulo amoroso del que tantos lectores permanecen pendientes. Durante varios días este asunto se ha convertido incluso en Trending Topic en Twitter, lo que refleja a la perfección el impacto que ha tenido desde que el pasado jueves circulara la imagen de él junto a Alexia en su domicilio.