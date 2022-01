Alexandra Jiménez y su pareja Luis Rallo se estrenan en la paternidad. La actriz fue madre hace algunos meses, aunque ha llevado su embarazo en secreto, pues hasta ahora no había transcendido la buena noticia. La intérprete como otros muchos compañeros de profesión no han querido que se supiera su estado de buena esperanza ni dar detalles del proceso, de hecho, no hizo mención alguna en su última aparición en los Premios Forqué. Aunque no ha desvelado cómo están ni cómo han sido estos primeros meses como padres primerizos, lo cierto es que Alexandra sí que habló sobre la maternidad tras su papel en una película junto a Paco León.

Esta noticia que ha podido confirmar Vanitatis, supone un giro de 180 grados para la vida de Alexandra. Aunque lo ha ocultado, nadie duda de que se encuentra en una catarsis emocional que se convertirá en el mejor momento para ella. «Nos pasa a todos antes o después, sobre todo porque cada vez pensamos el tema de la maternidad y la paternidad más tarde, porque cada vez nos cuesta más llegar a nuestros objetivos y a todas esas expectativas que tenemos sobre nuestras propias vidas. De la que te pones a intentar cumplir la mitad de a mitad… ¡Te has hecho mayor y llegas tarde! Me pasa como al personaje, me parece que tengo muchísimos años por delante y no es así, pero ya me enfrentaré a lo que me tenga que enfrentar cuando toque», dijo entonces. A sus 42 años, la actriz puede presumir de que su vida personal está en su mejor momento, al igual que también en el plano profesional. Tiene tres estrenos de momento para este año y varios proyectos entre manos, lo que refleja la excelente carrera que ha cosechado en el mundo del cine.

En más de una entrevista se ha pronunciado acerca de la presión que sentía por parte de la sociedad para que se convirtiera en madre, no obstante, ella quería serlo cuando lo sintiese oportuno. «Yo creo que sí, en todos los sentidos no solo en ese, también en el de la belleza, la edad, pero yo trato de entenderlo como que es algo que tienes que decidir tú. Siendo coherente, teniendo tus propias reglas y tu propia escala de valores, no entrando en ese juego. Es complicado pero no imposible pese a que a nivel social todos juegan al mismo rol», comentó. Cinco años después de estas declaraciones Alexandra Jiménez se ha convertido en madre por primera vez junto a su pareja, el actor cordobés con el que tiene una sólida relación.

