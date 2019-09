A la vez que se conoció la enfermedad de Álex Lequio se hizo pública la impecable relación que el joven mantiene con Ana García Obregón y Alessandro Lequio, sus padres y, para él, sus mejores amigos.

Hace unos meses que el hijo de ambos enredó a su padre en el mundo de las redes sociales, en el que prácticamente le obligó a entrar por una apuesta entre sus seguidores y en el que ha quedado patente que el aristócrata italiano todavía no sabe manejarse. A pesar de que hace tiempo que el colaborador de Ana Rosa Quintana abrió su perfil de Instagram, no ha sido hasta hace unas horas que ha compartido su primera foto, algo que ha desatado la polémica entre las casi 30.000 personas que le siguen.

Alessandro Lequio envía el menaje más emotivo a su ex, Ana García Obregón

En sus primeros pinitos como instagrammer, el ex de Antonia Dell’atte, ha comenzado a seguir a muchas personas a las que, posteriormente, ha hecho ‘unfollow’. Esta actitud ha sido muy criticada por la gente a la que Lequio ha dejado de seguir, y ha sido Álex quien ha salido al paso de las acusaciones a su padre. “Señores, que de verdad no se entera, me lo llevo haciendo a mi dos meses. Mañana le daré una clase”. Además, el joven trató de convencer a los incrédulos acerca de que es realmente su padre y no un perfil falso, algo que muchos siguen dudando dada la poca destreza del Conde con su propio perfil.