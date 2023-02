Alessandro Lequio se pronuncia tras el plantón a Ana Obregón

La ausencia de Alessandro Lequio en la presentación de la 'Fundación Aless Lequio' fue muy comentada durante el acto. Ana Obregón aclaró que se debía a que había dado positivo en coronavirus. Ahora, el italiano ha querido pronunciarse públicamente y lo ha hecho a través de su perfil de Instagram.

Alessandro Lequio ha compartido una imagen de la presentación y a continuación ha agradecido el apoyo de un "maravilloso donante" Aurelio Palomo. Ha recordado que fue él quien en su día se puso en contacto con un amigo íntimo, Manolo Godia, para decirle que compartía los sueños de su hijo, Álex Lequio -fallecido el 13 de mayo de 2020 a los 27 años después de dos años de dura lucha contra el cáncer-. "Gracias a él hemos conseguido el dinero (de momento la única donación) que nos ha permitido hacer realidad el deseo de Aless".

Las palabras de Alessandro Lequio en el acto

No pudo estar presente en la presentación, pero el italiano trasladó a los asistentes un pequeño discurso que fue leído por su abogado, Manuel Godia: “Estas palabras son para vosotros. Aless se lo merece todo y por eso se ha puesto en marcha todo, hacer lo que mi hijo quería hacer. Vamos a hacer realidad sus sueños, pero los sueños cuestan dinero y gracias a Palomo esto es una realidad. No me gusta hablar de esto y doy las gracias”.

Ana Obregón ejerció de maestra de ceremonias durante el acto y reconoció que ha puesto todas sus ilusiones en la fundación. El objetivo de la misma es captar fondos para financiar la investigación del cáncer. “Está fundación se hace porque no existe nadie que nos ampare. Hoy en este acto se van a hacer dos importantes donaciones “, afirmaba la actriz y presentadora. También confesaba que era un día especialmente emocionante para ella. "Estoy en esta vida por el legado de mi vida y uno de sus mejores sueños era ayudar a los demás. El gobierno, como se dedica a otras cosas, necesita de estas fundaciones para ayudar a las personas”.

Durante la presentación, Ana Obregón anunció el donativo e 30.000 euros a al proyecto “Imperas". La segunda donación ha ido destinada para el proyecto de Claudia Valverde, que intenta apoyar a las personas que son diagnosticadas de sarcoma de Ewing, el mismo cáncer que quitó la vida a Aless el 13 de mayo de 2020. Para este proyecto, la Fundación ha donado 150.000 euros. Ana Obregón, que es presidenta de la fundación, tiene claro que la única manera de salvar vidas es a través de la investigación.

SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con Alessandro Lequio hace tan solo unos días y nos confesó que él ha trabajado de manera ardua para conseguir la financiación necesaria que la Fundación Aless Lequio, de la que ejerce de vicepresidente, precisa. "La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido". Asimismo quiso recalcar que había sido un trabajo conjunto entre Ana Obregón y él en el que han puesto muchas ilusiones, pero prefiere tomar distancia y estar en un segundo plano. "Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer".