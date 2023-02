Alessandro Lequio se emociona al recordar a su hijo Aless: "No sé hablar de él"

El pasado viernes, Ana Obregón presentaba en solitario el primer acto de la Fundación Aless Lequio, creada por él y la presentadora en memoria de su hijo, fallecido el 13 de mayo de 2020 como consecuencia del cáncer que padecía. Entonces, llamó poderosamente la atención que el italiano no acompañara a su ex en un día tan especial. Ella justificó el 'plantón' alegando que este tenía covid. Ahora, él ha explicado en primera persona por qué no estuvo en una fecha tan importante. "Pensé que era necesario y prodente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero era un simple trancazo. Estaba catatónico", ha empezado diciendo en el plató de ‘El programa de AR‘.

A continuación enviaba un mensaje de agradecimiento a las personas que han hecho posible que La Fundación que lleva el nombre de su hij: "Quiero darle las gracias a dos personas. A mi amigo íntimo Manolo Godia, que no solo fue el que organizó todo lo relativo a la Fundación, si no que nos presentó al maravilloso donante, Aurelio Palomo, que dejó en su testamento la única donación que e momento hemos recibido y que nos ha permitido poner en marcha la fundación". Ana Rosa Quintana apuntaba: "Y a Ana, que está realizando un excelente trabajo". Ha sido entonces cuando el colaborador se ha abierto y ha recordado emocionado a Aless: "No sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer. Para eso está Ana, que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos".

"Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio", añadía el italiano, con la voz entrecortada. Ana Rosa le interrumpía para preguntarle: "¿Pero qué le pasa a Ana, porque esto no... ?", sin terminar de formular la cuestión. El italiano zanjaba el tema diciendo: "Ana es mucho más valiente que yo y ya está".

La Fundación Aless Lequio se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de las partes implicadas. Si bien Aba Obregón ha sido la encargada de difundir la labor de la entidad en las redes sociales, Lequio por su parte ha sido el encargado de buscar la financiación. Él mismo reconocía en una entrevista a SEMANA que "todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí".

"La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido", ha aclarado Alessandro Lequio a SEMANA

"La Fundación Aless Lequio, que tiene como principal objetivo captar fondos para financiar la investigación del cáncer, entregará dos donativos a distintos proyectos", reza la nota informativa se ha enviado este jueves a los medios de comunicación. Una de las entidades que recibirá fondos para su causa "es una investigación muy seria, que es el Sarcoma de Ewing", nos detallaba el italiano. "La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido".

Apenas una semana después de hablar con esta revista sobre su labor en la organización sin ánimo de lucro que han creado para financiar investigaciones contra el cáncer, la Fundación se 'estrenaba' en un esperado acto con los medios de comunicación en el que se hizo entrega de importantes dos donativos. Y aunque se esperaba que el acto contase con la presencia del italiano, finalmente no se pudo personar. "Alessandro no puede venir porque está con Covid”, decía Ana Obregón a los medios. “Está fundación se hace porque no existe nadie que nos ampare. Hoy en este acto se van a hacer dos importantes donaciones “, añadía, visiblemente emocionada.