Según ha podido saber SEMANA, Alessandro Lequio se ha convertido en un gran apoyo para su hijo, Clemente Lequio, en su carrera musical.

Antonia Dell’ Atte este lunes se ha declarado la fan número 1 del nuevo trabajo musical de su hijo, Clemente Lequio. La modelo define al joven de 32 años como alguien muy sensible, una característica que él ha intentado que se perciba en cada una de sus canciones en su disco ‘Broadcast of Electric Dreams‘. Compuesto por 10 temas electrónicos, en él, por cierto, no hay ni rastro del homenaje que hizo en el mes de mayo a su hermano Álex Lequio, el cual tituló ‘Tu ángel’. Todas ellas bajo el seudónimo de Draper Le Bond y cuya faceta acaba de ver la luz, pero ¿qué opina su padre Alessandro Lequio de su andadura musical? Si bien hace algunos meses padre e hijo se mostraron más distantes que nunca, ahora han vuelto a acercar posturas. El italiano quiere demostrarle a su hijo que puede contar con él y que le apoyará en los pasos que él quiera dar, tal y como ha podido saber SEMANA.

El colaborador de televisión ha escuchado ya las canciones del hijo que tiene en común con Antonia y sus primeras sensaciones han sido muy positivas. Admira el talento de Clemente y, de hecho, le empuja a que siga con su carrera musical, pues considera que puede triunfar en este ámbito si así lo desea. Aunque Alessandro no lo ha promocionado en sus redes sociales, sí ha hablado con su hijo y ha ovacionado varias de las composiciones que Clemente ha creado. Y es que, mientras Antonia ha gritado a los cuatro vientos que está orgullosa de él, Alessandro Lequio ha preferido explicárselo a él sin apenas hacer ruido. Una información que cobra todavía más fuerza tras analizar el perfil de Clemente Lequio, donde su padre ha querido dejar constancia de qué opina sobre la música de su hijo, bonitos detalles que él le ha agradecido. Comentarios públicos como «Bravo», emojis de aplausos y varios likes en algunas de sus canciones demuestran que apoya su trayectoria no solo en privado, sino también en público, al igual que otros muchos de sus seguidores.

El músico ha trabajado muy duro en este proyecto que comenzó en su cabeza hace 8 meses y que él mismo ha desarrollado con un estudio en su casa de Miami. Ha plasmado su sello en cada unos de los temas, los ha producido y remasterizado, lo que evidencia que ha puesto todo de su parte para que su sueño se hiciera realidad. «Las composiciones y el proceso productivo son al 100% míos, incluyendo la mezcla de sonidos y masterización final. Afortunadamente tengo toda la instrumentalización y el equipo en casa así que no fue un gran esfuerzo moverme de la cama al estudio», ha dicho él mismo en ‘People en español’. A su lado han estado su esposa, Corbie Gregory, y su madre, quienes le han empujado cuando el ánimo no le acompañaba. A pesar de que su mayor deseo es poder dedicarse en cuerpo y alma a su verdadera pasión, la música, tiene pocos seguidores en la plataforma ‘Spotify’, siendo muy pronto todavía para saber cómo ha funcionado su nuevo trabajo.

Fue en el mes de noviembre cuando padre e hijo se enfrentaron en redes sociales. Después de que Alessandro afeara la forma física de Clemente, el joven estalló, desatándose así una polémica que tardaron en silenciar. Semanas después el músico aclaró que ya había comunicación fluida con él hasta tal punto que incluso hablaban todas las semanas. A pesar de que ahora sí reina la paz entre ellos, a donde a todavía no ha conseguido llegar la calma es a la relación entre Antonia Dell’ Atte y Alessandro Lequio. La modelo le lanzaba a comienzos de esta semana una durísima advertencia a su ex, por lo que quién sabe si se abrirán algunas heridas entre ellos. «Tiene mucho que callar», ha dicho Antonia frente a las cámaras.