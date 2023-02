Alessandro Lequio da plantón a Ana Obregón en la presentación de la Fundación Aless Lequio: "Tiene covid"

Tras varios años de intenso trabajo, por fin, el día ha llegado. Ana Obregón ha presentado la Fundación Aless Lequio, creada con el único objetivo de captar fondos para financiar la investigación del cáncer. En la tarde de este viernes, la actriz, en calidad de presidenta, y Alessandro Lequio. como vicepresidente, iban a presentar este proyecto que tanta ilusión les hace, sin embargo, el italiano no ha podido acudir al evento porque ha dado positivo en coronavirus. Ha sido la propia presentadora quien ha dado a conocer la ausencia del colaborador en una tarde tan especial para los dos: "Alessandro no puede venir porque está con Covid”, decía. “Está fundación se hace porque no existe nadie que nos ampare. Hoy en este acto se van a hacer dos importantes donaciones “, confirmaba una Ana Obregón muy emocionada.

A pesar de que Alessandro Lequio no ha podido estar presente, ha querido compartir unas palabras con los allí presentes a través de un escrito que ha leído su abogado, Manuel Godia: “Estas palabras son para vosotros. Aless se lo merece todo y por eso se ha puesto en marcha todo, hacer lo que mi hijo quería hacer. Vamos a hacer realidad sus sueños, pero los sueños cuestan dinero y gracias a Palomo esto es una realidad. No me gusta hablar de esto y doy las gracias”.

Ana Obregón se encontraba muy emocionada en una tarde muy especial para ella y el entorno de Aless Lequio

Antes de presentar la Fundación que lleva el nombre de su hijo y de anunciar a quien va destinado el dinero conseguido por la Fundación, ha hablado de lo emocionada que se encuentra en una tarde tan especial: "Me siento muy emocionada porque estoy en esta vida por el legado de mi vida y uno de sus mejores sueños era ayudar a los demás. El gobierno, como se dedica a otras cosas, necesita de estas fundaciones para ayudar a las personas”.

Ana Obregón ha querido anunciar que iba a donar al proyecto “Imperas” 30.000 euros que ha conseguido la Fundación. La segunda donación ha ido destinada para el proyecto de Claudia Valverde, un proyecto para intentar apoyar para las personas que son diagnosticadas de sarcoma de Ewing, el mismo cáncer que quitó la vida a Aless el 13 de mayo de 2020. Su intención es cambiar el diagnóstico de estas personas. Para este proyecto, la Fundación ha donado 150.000 euros. "La única manera de salvar vidas es investigar”, ha dicho la actriz y presentadora que siempre ha llevado este lema por bandera.

Alessandro Lequio ha conseguido el capital para poder hacer realidad la Fundación

Hace unos días, SEMANA tenía la oportunidad de hablar con el italiano sobre la Fundación en memoria de su hijo. Si bien es cierto que Ana Obregón se ha encargado de dar voz a este proyecto, Lequio ha trabajado para conseguir la financiación necesaria: "Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí", contó a este medio. Y añadía lo siguiente: "La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido". En su charla, quiso dejar claro que no solo había sido un trabajo de Ana Obregón, sino que los dos se habían dejado la piel: "Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer".